Резонансное дело взял на контроль прокурор Челябинской области

В связи с информацией, размещенной в сети «Интернет», прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил работникам аппарата прокуратуры области проверить законность принятых судебных и процессуальных решений по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 52-летней жительницы поселка Татыш.

Установлено, что 5 мая 2016 года на дороге в п. Татыш было обнаружено обнаженное тело женщины с телесными повреждениями. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, в котором скончалась от полученных травм.

По приговору Озерского городского суда от 1 декабря 2016 года в совершении указанного преступления признан виновным 17-летний житель г. Озерска. Он осужден по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений) к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Определением апелляционной инстанции Челябинского областного суда приговор суда первой инстанции признан законным и обоснованным.

По указанию прокурора области будет дана оценка, в том числе процессуальным решениям, принятым в отношении других лиц в связи с возможной их причастностью к совершенному преступлению.

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