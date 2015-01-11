На Южный Урал привезут кубок FIFA

В преддверие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 пройдет тур легендарного кубка чемпионат. Одним из городов маршрута тура станет Челябинск, сообщают организаторы. 17 июня в России стартовал кубок Конфедерации FIFA 2017. Параллельно продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В число предваряющих чемпионат мира событий входит тур легендарного кубка. Оригинальный кубок чемпионата мира с 1974 года, выполненный из золота и малахита, проедет по 24 городам и 40 странам мира. Прибытие кубка в Челябинск запланировано на сентябрь текущего года. Тур кубка начнется в середине сентября в Москве. За первый этап с сентября по ноябрь кубок посетит 15 городов. Одним из первых станет столица Южного Урала. В январе 2018 года тур кубка продолжится в зарубежных странах. С 1 мая 2018 начнется второй этап тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 по 8 городам России. Завершится тур экспозицией в Москве с 3 по 7 июня.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnyy-ural-privezut-kubok-fifa-39487