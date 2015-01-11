В Озёрске стартовал Чемпионат по дворовому футболу — 2017

26 июня состоялось открытие соревнований по дворовому футболу, организованных Общественной молодежной палатой при собрании депутатов ОГО при поддержке администрации города. 27 июня в 18:00 состоится второй этап игр. Место проведения: ул. Дзержинского, д. 35, п. 1.

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Первый матч начался собрал более ста человек, включая участников, организаторов и гостей. На открытии присутствовали заместитель главы администрации Иван Сбитнев, депутат Собрания депутатов по округу №21 Максим Шитов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов.

- Летние футбольные турниры для подростков и молодежи проводятся с 2010 года. Первый турнир семь лет назад тоже провела Общественная молодежная палата, членом которой я был в то время, - рассказывает Максим Шитов. - Тогда у нас в палате было много футболистов, мы поняли, что ребятам летом тоскливо во дворах, и своими силами организовали летний турнир по молодежному дворовому футболу.

Когда весной ко мне обратились ребята из Общественной молодежной палаты c предложением провести этот чемпионат, я включился в работу оргкомитета, пригласил Андрея Плотникова, председателя общественной организации «Федерация футбола», помог в составлении положения чемпионата. Препятствий и сложностей в организации не было. Само методическое обеспечение турнира (правила игры, судейство и инвентарь), было возложено на общественную организацию «Федерация футбола». Молодежная палата занималась сбором команд-участников, общим руководством подготовки.

Особенность турнира этого года в том, что каждая команда могла заявить не более двух человек, которые раннее играли в городском первенстве лиги по мини-футболу. По мнению организаторов, тем самым проходит процесс обучения новичков.

Итоги первого дня чемпионата:

Команда «Лакшери» - команда «Молодцы» - 4:2,

Команда «Индейцы» - команда «Чисто Йо» - 10:5.

Первый гол чемпионата-2017 забил Даниэль Янин, команда «Молодцы».

Всего в турнире примет участие 5 команд, игры пройдут в течение двух недель.

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Расписание игр

Первые игры начинаются с 18:00.

27.06:

1. «Ох уж эти детки» — «Чисто Йо»

2. «Молодцы» — «Индейцы»

3. «Бразерс» — «Лакшери»

28.06:

1. «Лакшери» — «Ох уж эти детки»

2. «Индейцы» — «Бразерс»

3. «Чисто Йо» — «Молодцы»

29.06:

1. «Ох уж эти детки» — «Молодцы»

2. «Бразерс» — «Чисто Йо»

3. «Лакшери» — «Индейцы»

30.06:

1. «Индейцы» — «Ох уж эти детки»

2. «Чисто Йо» — «Лакшери»

3. «Молодцы» — «Бразерс»

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