В Озёрске стартовал Чемпионат по дворовому футболу — 2017

26 июня состоялось открытие соревнований по дворовому футболу, организованных Общественной молодежной палатой при собрании депутатов ОГО при поддержке администрации города. 27 июня в 18:00 состоится второй этап игр. Место проведения: ул. Дзержинского, д. 35, п. 1.
Фото https://vk.com/vodenkos
Первый матч начался собрал более ста человек, включая участников, организаторов и гостей. На открытии присутствовали заместитель главы администрации Иван Сбитнев, депутат Собрания депутатов по округу №21 Максим Шитов, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Артур Гаврилов.
- Летние футбольные турниры для подростков и молодежи проводятся с 2010 года. Первый турнир семь лет назад тоже провела Общественная молодежная палата, членом которой я был в то время, - рассказывает Максим Шитов. - Тогда у нас в палате было много футболистов, мы поняли, что ребятам летом тоскливо во дворах, и своими силами организовали летний турнир по молодежному дворовому футболу.
Когда весной ко мне обратились ребята из Общественной молодежной палаты c предложением провести этот чемпионат, я включился в работу оргкомитета, пригласил Андрея Плотникова, председателя общественной организации «Федерация футбола», помог в составлении положения чемпионата. Препятствий и сложностей в организации не было. Само методическое обеспечение турнира (правила игры, судейство и инвентарь), было возложено на общественную организацию «Федерация футбола». Молодежная палата занималась сбором команд-участников, общим руководством подготовки.
Особенность турнира этого года в том, что каждая команда могла заявить не более двух человек, которые раннее играли в городском первенстве лиги по мини-футболу. По мнению организаторов, тем самым проходит процесс обучения новичков.
Итоги первого дня чемпионата:
Команда «Лакшери» - команда «Молодцы» - 4:2,
Команда «Индейцы» - команда «Чисто Йо» - 10:5.
Первый гол чемпионата-2017 забил Даниэль Янин, команда «Молодцы».
Всего в турнире примет участие 5 команд, игры пройдут в течение двух недель.
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Расписание игр
Первые игры начинаются с 18:00.
27.06:
1. «Ох уж эти детки» — «Чисто Йо»
2. «Молодцы» — «Индейцы»
3. «Бразерс» — «Лакшери»
28.06:
1. «Лакшери» — «Ох уж эти детки»
2. «Индейцы» — «Бразерс»
3. «Чисто Йо» — «Молодцы»
29.06:
1. «Ох уж эти детки» — «Молодцы»
2. «Бразерс» — «Чисто Йо»
3. «Лакшери» — «Индейцы»
30.06:
1. «Индейцы» — «Ох уж эти детки»
2. «Чисто Йо» — «Лакшери»
3. «Молодцы» — «Бразерс»
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