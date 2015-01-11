Губерния На Южном Урале продолжает снижаться количество семей, находящихся в социально опасном положении В прошлом году в Челябинской области была проведена комплексная работа, которая позволила на 14% снизить количество семей, находящихся в социально опасном положении, сообщает министерство социальных отношений. «Одна из задач, стоящих перед министерством, – организация межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и раннего выявления семей «группы риска». В прошлом году мы запустили программный комплекс – единой информационной системы учета семей с детьми, в котором отражается реабилитационная работа, проводимая всеми субъектами профилактики, сформирован банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. В специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, продолжается работа по реабилитации детей и членов их семей с целью сглаживания и коррекции негативных проявлений в семье. Все эти мероприятия, направленные на сохранение семьи и позволяют дать положительные результаты», – отметила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Ильина. В настоящее время на территории Челябинской области функционирует 21 специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. К слову, 7 лет назад их было – 29. За последние годы количество приютов снижается, потому что они становятся менее востребованными. «Были тяжелые периоды, когда органы соцзащиты детей забирали с улиц и помещали их в наши учреждения, они были переполнены. Сейчас эти времена прошли, количество проживающих в приютах детей снизилось, поэтому мы продолжаем оптимизацию этого направления работы, – отметила Татьяна Ильина и привела в пример приют в Сосновском районе. – В настоящее время готовится к закрытию приют в поселке Солнечном Сосновского района. Власти муниципалитета обратились к нам за рекомендациями по организации этой работы». Она привела цифры, что данное учреждение рассчитано на временное пребывание 30 детей, а в настоящее время в нем проживают 13 ребят. Особенностью приюта является то, что он расположен в здании детского сада. К любому стационарному учреждению, где дети находятся круглосуточно, в соответствии с действующим законодательством выдвигаются определенные требования. На сегодняшний день согласно требованиям СанПиН, Сосновский приют им не удовлетворяет. «На сегодняшний день министерство подготовило письмо с рекомендациями о том, как должна происходить процедура оптимизации. Наша главная задача – помочь району, обеспечить методическое сопровождение. Мы также отметили, что эта процедура должна происходить в рамках действующего законодательства, то есть на уровне муниципалитета должен быть разработан план, который включает в себя принятие нормативно-правовых актов, направленных, во-первых, – на размещение детей. Так, часть детей смогут вернуться в семью, так как она вышла из трудной жизненной ситуации, часть детей – выпускники 9 классов – поступят учиться в профессиональные организации, но все же останется часть детей, родители которых не хотят выходить из сложившейся ситуации, поэтому их дети будут направлены в образовательные организации для детей-сирот, – объяснила Татьяна Ильина. – Это процедура длительная и будет проходить с учетом всех рисков, в том числе и выполнение второй задачи – это трудоустройство всех сотрудников. Учитывая, что в этом месте планируется расширить и разместить в дальнейшем детское дошкольное учреждение, часть сотрудников могут быть устроены в этом же учреждении». Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-prodolzhaet-snizhatsya-kolichestvo-semey-nahodyashchihsya-v-socialno-39492 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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