Улицу Матросова перекроют из-за ремонта, а улицы в Метлино — из-за соревнований

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас о том, что в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по ул. Матросова (от ул. Верхняя до проезда Связи) в период с 03.07.2017 по 06.07.2017 г.

В связи с проведением 02.07.2017 г. на территории поселка Метлино открытого Чемпионата и Первенства Озерского городского округа по триатлону и паратриатлону, будет перекрыто движение автотранспорта по улицам Береговая, Мира, Центральная, Полевая с 11:00 до 15:30 2 июля. Объездные пути следования автотранспорта: ул.Федорова – ул.Мира – ул.Челябинская –ул.Сельская.

Информация предоставлена Управлением капитального строительства и благоустройства.