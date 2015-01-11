На карьере по Гайдара разрешено построить кафе

В обозримом будущем на самом берегу карьера, расположенного в начале бульвара имени Гайдара, будет сооружено еще одно место организованного отдыха озерчан. Администрацией Озёрского городского округа выдано соответствующее разрешение на использование земельного участка с координатами «в 15 м на северо-восток от ориентира – жилой дом по бульвару Гайдара, 4» в целях размещения предприятия общественного питания.

Решение отвести заброшенный берег небольшого искусственного пруда под заведение общепита возникло не вдруг. Как пояснил Озёрск.ру заместитель главы администрации по вопросам юридического и имущественного характера Александр Бахметьев, участок находится в зоне Р-2 (территориальная зона лесопарков, городских лесов и отдыха) и отведён под предприятие общественного питания ещё в генеральном плане развития Озёрска, принятом много лет назад. В соответствии с законодательством, выделение администрацией земельного участка предваряли общественные слушания по этому вопросу, на которые мог прийти любой и высказать своё мнение.

По результатам прошедших в мае слушаний выделение участка на карьере по бульвару Гайдара согласовано, теперь администрация обязана объявить аукцион для всех желающих начать здесь свою предпринимательскую деятельность. По словам Александра Бахметьева, организация и проведение электронных торгов требует времени, поэтому в текущем году на берегу искусственного пруда ничего кардинально не изменится.

Что касается возможного беспокойства, которое может причинить жителям соседних высоток соседство с местом отдыха, то существующие законы и местные нормативы позволят его избежать. К тому же, за несколько последних лет местными властями ликвидированы практически все общедоступные точки торговли алкоголем на разлив, и разрешать открытие новых администрация не намерена. Поэтому будущий арендатор уютного участка на берегу пруда, скорее всего, займётся организацией семейного кафе или модного кофешопа.

Озёрск.ру