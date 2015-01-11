ФК «Гранит» вышел в полуфинал Кубка КГО

28 июня ФК "Гранит" провел матч 1/4 финала Кубка КГО по футболу. Соперником нашей команды был один из лидеров кыштымского футбола - клуб с многолетней историей "ОФК", руководитель которого Петр Юрьевич Мишура вносит большой вклад в развитие футбола в Кыштыме. Победитель этого матча по сетке выходил на 99,9% на лидера Открытого чемпионата КГО - "Металлург" (Кыштым), который сегодня проводит игру со снежинским "Керамином".

Победителем оказался ФК "Гранит" (Озерск), который не дал хозяевам поля ни малейшего шанса на успех.

Вся игра прошла при ощутимом преимуществе озерской команды, что и выразилось в итоговом результате 7:1 (3:0). Мячи у озерской команды забили А.Кирин-2, В.Осокин-2, Е.Титов-2, С.Игонин.

ФК "Гранит" выступал в следующем составе: Р.Усманов (вр); М.Макуров, В.Пономарев, К.Мишура (А.Лырчиков, 56), В.Мурунов (Д.Денов, 56); С.Черноскутов (П.Харьков, 46), И.Устьянцев (Э.Шульц, 56), В.Осокин, А.Сериков; Д.Юдин (С.Игонин, 60), А.Кирин (Е.Титов, 46).

Следующий матч ФК "Гранит" проведет 2 июля в областном первенстве с ФК "Первомайский" на его поле. 6 июля в 1/4 финала Кубка Челябинской области ФК "Гранит" принимает ФК "Куса" в Озерске. ВОЗМОЖНО, ИГРА БУДЕТ ПРОВЕДЕНА НА СТАДИОНЕ "АВАНГАРД". СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!!!

В команде ФК "Гранит" произошли следующие изменения состава: отзаявлен Даниил Беляков по личной просьбе, в связи с переходом в "Металлург" (Кыштым) отзаявлен вратарь Дмитрий Колычев. За ФК "Гранит" заявлен Иван Устьянцев (1994 г.р, полузащитник).

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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