Форум «ПараФест» пройдет в ноябре

В Челябинской области уже этой осенью пройдет форум спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «ПараФест».

Целью проведения форума служит популяризации здорового образа жизни – рассказывает Дарья Добровольская, исполнительный директор форума. Это дискуссионная площадка для представителей адаптивного спорта и органов власти. Здесь выступят представители органов законодательной и исполнительной власти, а также более 10 экспертов в области адаптивной физической культуры и спорта. В программу форума включается такие площадки как: «Лыжи», «Кёрлинг», «Легкая атлетика», «Дзюдо», «Настольный теннис». «Шашки», «Пауэрлифтинг», «Танцы», «Дзюдо», «Дартс».

В рамках Форума «ПараФест» пройдет Третий Областной фотофестиваль среди паралимпийцев «Спорт – раздвигая границы возможностей!».

Любой пользователь Рунета может отправить фотографии с 01.07.2017 до 01.09.2017 года. После этого на портале invaozersk.lact.ru, будет проходить интернет-голосование, по итогам которого определится обладатель Гран-при.

В то же время Экспертный Совет, в составе профессиональных фотографов, политиков и общественников, будет оценивать работы по пяти номинациям:

- «Спорт и любовь равны между собой» - тема как любви к спорту, так и любви в целом;

- «Моя победа» - тема наиболее ярких фотографий с соревновательных мероприятий;

- «Мой друг, мой тренер» - фотографии с тренером;

- «Спорт - моя жизнь» - общая тема спорта;

- «В пятерке лучших» - пять ярких фотографий.

"Проведение форума и подведение итогов фото-фестиваля запланировано на 25 ноября 2017 года, – рассказывает Анатолий Халабов, председатель регионального отделения «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области. - Мы надеемся привлечь как можно большое число спортсменов с ОВЗ, так как одна из задач форума – это создание образовательных площадок, на которым пройдут тренинги и мастер-классы".

Партнерами проекта выступают:

- региональное отделение «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области, Челябинское региональное отделение «Союз фотохудожников России»;

- челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый – Челябинск – успешный»;

- общественная молодежная палата при собрании депутатов Озерского городского округа;

- челябинская региональная общественная организация приоритетных социальных направлений «Гражданский Институт Развития «ПРОДВИЖЕНИЕ»;

- региональный центр социальных проектов «Диалог+».

http://www.invaozersk.lact.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении III-го областного фото-фестиваля среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Спорт - раздвигая границы возможностей» Polozhenie-2017.docx [48,87 Kb]