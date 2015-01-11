Губернатор даст 1 млн рублей за информацию о пропавшем в Каслях Иване Котове

Челябинский губернатор обещает один миллион рублей за информацию о 10-летнем мальчике, пропавшем в Каслях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Борис Дубровский принял решение о выделении вознаграждения в размере миллиона рублей за предоставление информации, которая поможет в розыске Ивана Котова.

Напомним, поиски школьника продолжаются до сих пор. Мальчик, по словам родителей, 14 июня, уехал на велосипеде в библиотеку. До настоящего времени о местонахождении подростка ничего неизвестно. В масштабных поисках ребенка были задействованы волонтеры, силы МЧС, Росгвардии, полиции и Следственного комитета. Осматриваемая площадь превысила 200 кв. километров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» – в Касли были стянуты лучшие следователи нескольких отделов СУ СКР по Челябинской области, которые провели сплошные допросы местных жителей.

Отсутствие значимых результатов поисков повлекло агрессию в отношении родителей Ивана Котова.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию.

https://dostup1.ru