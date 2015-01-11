Золотой коран и финалистка шоу «Голос» украсят Расулевские чтения-2017

На Южном Урале с 6 по 8 июля пройдут два больших культурных мероприятия: научно-практическая конференция Расулевские чтения-2017 и областной Сабантуй, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. На сегодняшний день культурная программа Расулевских чтений полностью сформирована. Она начнется накануне конференции: 6 июля в Троицке состоится первый межрегиональный конкурс духовных песнопений «Мунаджат». В адрес оргкомитета поступило более 130, и не только из нашей области, на конкурс приедут исполнители из соседней Башкирии. Состязания пройдут по пяти номинациям, участниками могут стать как взрослые, так и подростки. «Мы делаем ставку на самодеятельных исполнителей, чтобы привлечь как можно больше участников. В качестве призов победители в номинациях получат эксклюзивные аудио-экземпляры Корана на девяти языках. Гран-при конкурса – золотой Коран, оклад которого – ручной работы с золотым тиснением – выполнен златоустовскими мастерами. Тексты на трех языках – арабском, башкирском и татарском. Приз изготовлен в единственном экземпляре и стоит порядка 30 тысяч рублей», – пояснила организатор конкурса, директор областного дома дружбы народов Юлия Лапидус. Также, в этот же день, 6 июля, в областном центре состоится открытие большого выставочного проекта «Ислам. История, традиции, культура». В историческом музее будет выставлено около 500 предметов, рассказывающих об истории исламской культуры в России. В формировании экспозиции принимали участие музей истории религии (Санкт-Петербург), музей истории исламской культуры (Казань), национальный музей республики Башкортостан (Уфа). Второй день конференции в Троицке откроет концерт челябинского камерного хора имени Михальченко, приуроченный к всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 7 июля лучшие семьи области традиционно получат памятные медали. Вечером программу Расулевских чтений продолжит постановка Башкирского театра драмы имени Сафиуллина «Юсуф и Зулейха» на башкирском языке. Спектакль поставлен на грант главы республики по поэме основоположника булгарской поэзии Кула Гали, который взял за основу библейскую легенду об Иосифе Прекрасном (известном в Коране как Юсуф). Параллельно на центральной площади Троицка состоится фестиваль международного союза КВН. В большой концертной программе примут участие коллективы из Башкирии, Татарстана, троицкие артисты. Завершит программу выступление финалистки шоу «Голос», заслуженной артистки республики Татарстан Эльмиры Калимуллиной. На следующий день, 8 июля, участники конференции станут гостями областного праздника Сабантуй.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zolotoy-koran-i-finalistka-shou-golos-ukrasyat-rasulevskie-chteniya-2017-39649