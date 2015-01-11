В Челябинске стартовала 4-дневная регата

На всех парусах. В Челябинске стартовала регата. Сегодня яхтсмены провели на воде почти 4 часа, за это время преодолели несколько миль. За что судьи штрафуют участников?

Мария Минина, корреспондент: "Ветер с порывами до 10 метров в секунду и температура чуть выше 20 градусов. Условия для детской регаты почти идеальные. Перед стартом на Смолино юные яхтсмены завершают последние приготовления: ставят мачту с парусом, готовят руль и привязывают черпак".

Капитан Анжела и ее матрос Маша спустят судно на воду с минуты на минуту. Все почти готово. И с погодой спортсменкам из Озерска повезло.

Анжела Веретенникова, участница юношеского первенства по парусному спорту: "Условия хорошие, ветер поднялся, сначала был слабый, а потом усилился, я рада, потому что я достаточно тяжелая, это последний год на этой яхте. Мы стараемся не брать ни еду, ни воду, потому что это лишний вес".

Тем, кто выступает в одиночном зачете, чуть сложнее. Особенно самым юным. Подчас приходится орудовать черпаком.

Даниил Ених, участница юношеского первенства по парусному спорту: "Потому что ветер сильный и не получается откренивать, вода заливается".

На подмогу друг другу спортсмены не спешат. Озеро Смолино не так опасно, как Тихий океан, да и драгоценное время терять никто не хочет. Пройти яхтсменам предстоит несколько дистанций. Самая короткая - 3 мили. Приводить судно в движение должен только ветер.

Валерий Сазыкин, главный судья юношеского первенства по парусному спорту: "Ни руками, ни рулем, нельзя грести парусами, такое тоже бывает, их судьи накажут штрафным оборотом попросту. Также нельзя делать фальстарты и касаться знаков".

Под присмотром судей яхтсмены будут мериться силами 4 дня. Самые умелые войдут в сборную Челябинской области и выступят на всероссийских соревнованиях.