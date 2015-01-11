«XS» заряжает озерчан

Несмотря на то, что погода в Озерске оставляет желать лучшего, городская молодежь не унывает и готова раскрасить дождливые дни яркими красками энергии и позитива. Так, вечером 7 июля в культурно-досуговом центре «Мир» прогремела вечеринка XS Power Drink.

Попасть на мероприятие можно было по пригласительным стоимостью 300 рублей. При входе каждый участник вечеринки смог обменять их на энергетический напиток «XS». Когда все «зарядились» перед началом вечера, задорный ведущий для разогрева провел викторину — участвуя в ней, гости узнали интересные факты про напиток, которому и была посвящена тусовка. Самые активные отвечающие были награждены памятными призами — фирменными наклейками «XS Power Drink» — и аплодисментами публики. Песня «Улыбайся» в исполнении Марии Довгер окончательно «зажгла» гостей вечеринки.

Для тех, кому не хватило энергии, была открыта бесплатная дегустация авторских коктейлей на основе безалкогольного тонизирующего напитка. И не зря! Ведь далее в программе — танцевальный мастер-класс от Натальи Копыловой и Нелли Кетряну. Девушки заразили публику своим драйвом, и с первых движений весь зал пустился в пляс. На этом интерактив не закончился, и ведущий объявил конкурс, в котором желающие разбились на команды и... сыграли в мини-боулинг: по правилам нужно было сбить пластиковым шариком «кегли» из пустых ярких баночек из-под энергетика. Звучит гораздо проще, чем оказалось на самом деле — игроки изрядно постарались, чтобы сбить как можно больше «кеглей», но участие точно доставило им удовольствие. Самые меткие также получили памятные призы.

Организатор вечера, Евгений Серых, пообещал, что такая вечеринка, нацеленная на продвижение недавно появившегося в России энергетического напитка, — не последняя в городе, и пройти на следующую можно будет по меньшей сумме.

В продолжение мероприятия началась шумная дискотека, у танцоров оставалась возможность попробовать тонизирующий коктейль. Что ж, надеемся, что следующая дискотека не заставит себя ждать!

Анастасия Гаврилова