Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется на Южном Урале 30 августа 211

Порывистый ветер, до 15-18 метров в секунду, ожидается в Челябинской области предстоящей ночью и завтра днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в регионе пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы, туманы. Днем 30 августа местами небольшие осадки, в горах – умеренные, грозы.

«Ветер южный – юго-восточный, ночью отдельные порывы до 10-15, днем – усиление до 13-18 м/с», – говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет плюс 8-13, в низинах – на пять градусов ниже, днем в среду – плюс 25-30, на крайнем севере – около 20.

При сильном ветре населению рекомендовано избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев.

По информации Челябинского гидрометцентра, 29 и 30 августа в большинстве районов сохранится высокий риск возникновения природных пожаров, 30 августа и 1 сентября в восточной половине региона местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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