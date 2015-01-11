Чудотворная из Костромы

Одна из самых востребованных категорий в информационном поле – это категория свидетельств о тех или иных паранормальных явлениях и разного рода чудесах. И это во все века естественно для общества, требующего «хлеба и зрелищ».

Когда в тот или иной город приезжает какая-нибудь святыня (будь то мощи святого подвижника или чудотворная икона), количество желающих ее видеть значительно больше обычного числа постоянных прихожан храма, где эта святыня останавливается на недолгое время.

Впрочем, немало здесь и тех, кто приехал издалека, чтобы искренне почтить святыню.

К иконе Божией Матери «Феодоровской» мы с группой паломников прибыли в Екатеринбург: в тот год икону привезли в Троицкий храм на несколько дней.

Феодоровский образ Божией Матери является одним из самых почитаемых на Руси. Известен он издревле. Эта икона сопровождала благоверного князя Александра Невского во время длительных и опасных поездок в Орду. Перед ней он принял монашество и отошел ко Господу.

На протяжении нескольких столетий икона находится в Костроме. В 1613 году перед нею молился Михаил Феодорович, избранный первым царем династии Романовых. Иноземные принцессы, становившиеся женами русских царей и императоров, именно в честь этой иконы принимали отчество «Феодоровна». Они стремились быть достойными супругами наших монархов и просили у Пречистой Богородицы помощи на путях служения русскому народу и своему мужу, просили здоровья своим детям и счастливой семейной жизни.

Постепенно и во всем русском народе укоренилась традиция молиться перед Феодоровским образом о семейном благополучии. Известны примеры, когда по молитве перед этой иконой прекращались эпидемии, а у пар, которые считались бесплодными, рождались дети.

В тот день в Екатеринбурге, чтобы приложиться к этой древней святыне, нужно было простоять в очереди не менее четырех часов. И это при том, что у иконы никому задерживаться не давали: заранее перекрестился, подошел, приложился и – на выход. За движением следили два дежурящих около иконы монаха и зазевавшихся сопровождали вежливо, но убедительно.

Почти непрерывно читался акафист иконе, и в храме стояла обстановка умиротворения и покоя. Даже самые заядлые скептики, пришедшие «за компанию», попадая в эту атмосферу, постепенно утихали и переставали отпускать свои шуточки по поводу «а подайте нам чудес да побольше!».

Когда до иконы оставалось около четверти часа, послышался звук, которого, казалось, не должно было быть здесь ни при каких обстоятельствах – настолько он был чужеродным и противоестественным.

«Не хочу… Не хочу! Не пойду! Не пойду!! Нет!!!», – вдруг постепенно по нарастающей заголосила женщина, которой пришел черёд приложиться к иконе. Начав причитать вполголоса, она уже кричала во все горло, вызвав изумление у стоящих рядом: ведь ее никто не заставлял, сама пришла, отстояла больше четырех часов и когда подошла ее очередь, вдруг такое неприятие…

Пока все присутствовавшие пребывали в ступоре от увиденного, опытные монахи, сразу поняв, что к чему, под руки (с большим трудом) поставили женщину на колени, прочли над ней какую-то молитву, после чего подняли и, преодолевая яростное сопротивление, подвели страдалицу к иконе. В какой-то момент показалось, что женщина вот-вот стряхнет повисших на ней иноков, но не тут-то было. Монахи буквально впечатали ее в икону и тут же отпустили, разойдясь в стороны и больше не обращая на болящую никакого внимания. Людской поток снова двинулся своим чередом. Голосившая минуту назад женщина уже стояла рядом с иконой, непонимающе озираясь по сторонам, а из глаз ее катились слезы. Похоже, она сама не осознавала, что произошло.

«Бесноватая!» – шепнул кто-то. Но даже те самые заядлые скептики помалкивали, так как видимо и им стало понятно, что значит словосочетание «чудотворная икона». И это не удивительно: столь явное соприкосновение с духовным миром всегда впечатляет, хотя и не происходит «по заказу». В такие моменты становится особо понятно, насколько близок этот невидимый мир, и насколько он реален, несмотря на то, что мы пытаемся от него отмахнуться или отшутиться…

В то же время давно замечено, что те или иные чудеса происходят для укрепления в вере тех, кто ее уже обрел. Для тех же, кто далек от нее, любое чудо сродни фокусу циркового иллюзиониста: да, забавно; да, необычно; да, будоражит воображение, но не более того.

А верующих ожидает встреча с «Феодоровской» чудотворной иконой Божией Матери на этот раз в Челябинске, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 3 по 8 сентября. В эти дни храм будет открыт с 6:30 до 22:00.

Утром 9 сентября в храме совершат Божественную литургию и молебен с акафистом. Затем, в 12:00, икона отправится в город Златоуст. В дальнейшем чудотворный образ побывает в Троицке и Магнитогорске.

Алескандр Волынцев