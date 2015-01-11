Технопарки «Кванториум» для юных ученых и изобретателей построят в Челябинской области

Естественнонаучное и техническое творчество школьников на Южном Урале продолжают поощрять. В регионе построят два детских технопарка «Кванториум». Там школьники изучат мехатронику и прикладное программирование — робоквантум, научатся создавать беспилотники — аэроквантум, узнают все о защите информации — IT-квантум , познакомятся с перспективными транспортными средствами — автоквантум. Также в технопарках будут действовать аква- и аэронаправления, интерзона и хай-тек база.



Детский технопарк — большой шаг в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно увеличивать охват детей техническим творчеством более чем на 1,5 тысячи. Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов страны. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Решение построить «Кванториумы» на территории Челябинской области приняли на заседании комиссии федерального министерства образования и науки. Детские технопарки появятся при ведущих университетах региона — ЮУрГУ и МГТУ. На их строительство в область направят больше 67 миллионов рублей.



Добавим, что в «Кванториумах» дети будут обучаться бесплатно. В технопарки можно будет приходить всем желающим от 5 до 18 лет.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kvantoriumy-dlya-malenkih-yuzhnouraltsev/