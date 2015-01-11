Добавили балл. Пенсии в 2018 году вырастут на 3,8 процента

Пенсионный балл в следующем году будет стоить 81 рубль 57 копеек. В этом году его цена - 78 рублей 58 копеек. Это значит, что пенсии увеличатся на 3,8 процента. Об этом написано в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019-2020 годы. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем написано, что доход ПФР должен составить в 2018 году 8,3 триллиона рублей. Расход - 8,4 триллиона. Дефицит ПФР составит 105 миллиардов рублей.

Если смотреть в 2019 и 2020 годы, то окажется, что доходы пенсионного фонда будут расти. Так, в 2019 году они составят 8,6 триллиона, а в 2020 году - девять триллионов рублей. Но и расходы, как ожидается, тоже будут увеличиваться. В 2019 году предполагается, что они составят 8,7 триллиона рублей, а на год позже - чуть более девяти триллионов рублей. При этом разрыв в доходах и расходах фонда будет уменьшаться. В 2019 году дефицит составит 73 миллиарда рублей, а в 2020 году - 43,7 миллиарда.

Впрочем, цифры эти не окончательные, поскольку документ не утвержден правительством, не принят Госдумой. И не исключено, что на каждом этапе его обсуждения они будут корректироваться. Но так или иначе, разрыв в доходах и расходах фонда все равно будет уменьшаться, прогнозируют эксперты.

Как пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России, поэтапное, из года в год, снижение дефицита бюджета фонда ожидается в связи с тем, что Минэкономразвития России прогнозирует значительный рост фонда оплаты труда. А чем выше зарплаты, тем больше отчисления в государственные небюджетные фонды, в том числе - в пенсионный. Соответственно, тем выше его доходы.

Что касается пенсий, как ранее отмечал зампред правления ПФР Александр Куртин, в 2019 и 2020 годах увеличиваться они будут, предположительно, на четыре процента в год. Это страховая. А социальная будет расти медленнее. Ожидается, что в 2018 году - на 1,2 процента, в 2019 и 2020 годах - на 3,9 процента и 3,6 процента соответственно. В итоге через три года, в 2020 году, средняя страховая пенсия по старости будет составлять 14,9 тысячи рублей. А для неработающих пенсионеров ее средний размер составит, предположительно, 15,5 тысячи рублей. Это значит, что по сравнению с прошлым, 2016 годом, средняя пенсия увеличится в 1,13 раза. Средняя социальная пенсия в 2017 году составит, по прогнозу, 8,9 тысячи рублей, а в 2019 году - 9,5 тысячи.

По мнению экспертов, пенсия в следующем году может быть проиндексирована и более, чем на 3,8 процента. Это произойдет, если реальная инфляция будет выше этого показателя. А по закону, индексироваться страховая пенсия по старости должна на процент реальной инфляции.

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, при обсуждении бюджета ПФР властям стоит подумать о возврате к индексации пенсий работающих пенсионеров: пенсия - не страховка от потери заработка, ее должны платить при наступлении пенсионного возраста.

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