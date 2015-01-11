Сегодня школы Озерска вновь наполнились детскими голосами

Во всех школах Озерского городского округа прошли торжественные линейки, посвящённые началу учебного года. В этом году в девятнадцати образовательных организациях округа к занятиям приступят восемь с половиной тысяч учащихся. Впервые перешагнут школьный порог 930 первоклашек.

В мае 2018 года 430 учащихся одиннадцатых классов будут сдавать единые государственные экзамены и готовиться к поступлению в ВУЗы. По результатам прошедшего учебного года студентами высших образовательных учреждений стали 87 процентов озерских выпускников, из них более 60 процентов будут учиться на бюджетной основе.

В День знаний педагогические коллективы, учащихся и их родителей поздравили депутаты Собрания депутатов Озерского городского округа, члены фракции партии «Единая Россия».

Коллектив школы №24 с началом учебного года поздравил глава округа Евгений Щербаков:

– Школа №24 по качеству образования является одной из лучших школ Озерского городского округа. Здесь работает прекрасный педагогический коллектив под руководством замечательного директора Натальи Азиевой. Желаю всем терпения и больших успехов. С Днём знаний, дорогие друзья!

С приветственным словом ко всем собравшимся обратилась начальник управления образования администрации округа Любовь Горбунова:

– Мы с вами счастливые люди, потому что празднуем новый год два раза в году и это очень здорово. Желаю вам, чтобы каждый ваш день был наполнен светом и теплом, чтобы вы с удовольствием шли в школу, как педагоги, так и дети, успехов и удачи вам в новом учебном году!

Особое внимание в День знаний по традиции уделено первоклассникам. Их приветствует вся школа, они вливаются в большую дружную семью. Выпускники одиннадцатых классов поздравляют новичков с началом школьного пути. Школьники вручают праздничные букеты своим учителям. По традиции, торжественная линейка заканчивается под звуки первого звонка, в воздух поднимаются разноцветные воздушные шары.

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