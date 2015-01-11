В интернете предлагают приобрести фальшивые полисы ОСАГО

Прокуратурой Металлургического района г. Челябинска в ходе мониторинга Интернет-ресурсов выявлены WEB-сайты по реализации бланков полисов ОСАГО через сеть Интернет.

На сайтах указано, что продажа полисов ОСАГО осуществляется стоимостью от 180 до 2200 рублей в зависимости от количества приобретаемых полисов независимо от региона проживания. При этом согласно информации с сайта для оформления документа прохождение техосмотра не требуется, по указанным бланкам при ДТП не производится денежных выплат, что изначально свидетельствует о том, что полисы не являются подлинными.

На сайтах указывается цена, способ оплаты и доставки товара. Вход на вышеуказанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данного информационного сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

Анализ установленных Указанием Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384-У предельных размеров базовых ставок страховых тарифов, коэффициентов, входящих в состав страховых тарифов, позволяет сделать вывод, что указанная сумма страховой премии значительно занижена.

Подобные факты свидетельствует о нарушении порядка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о фальсификации страховых полисов.

Прокуратурой района по выявленным нарушениям закона в Металлургический районный суд г.Челябинск направленыисковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

http://www.chelproc.ru