Сотрудники Аргаяшской ТЭЦ открыли новый спортивный сезон

Спортивный год на Аргаяшской ТЭЦ совпадает с учебным годом у школьников, который начинается с осенних стартов. В 2016-2017 году команда Аргаяшской ТЭЦ одержала немало побед не только на корпоративных соревнованиях, но и на состязаниях муниципального, областного и регионального уровня. Футбол, лыжи, лёгкая атлетика, гиревой спорт... Впрочем, главным достижением является всеобщая любовь к спорту, а в мероприятиях приняло участие не менее половины всех работников станции. Не остаются в стороне и члены семей энергетиков.

В этом году корпоративно-семейное мероприятие посвящённое закрытию спортивного сезона 2016-17 и открытию сезона 2017-18, состоялось в посёлке Слюдорудник, известном не только своими спортивными традициями, но и уникальной природой и историческими местами. «Слюдорудник, как место проведения слёта семей членов спортивной команды АТЭЦ, выбран не случайно. Здесь есть большие возможности для того, чтобы активно провести время с родными и близкими», - рассказывает председатель профсоюзного комитета Аргаяшской ТЭЦ Сергей Орлов.

Команда взрослых сразилась с командой детей на полосе препятствий. Оказалось, что папам и мамам, даже будучи в спортивной форме, не так легко состязаться с ребятами, которые с лёгкостью преодолевали преграды.

Сотрудники посетили конюшню, и все желающие смогли попробовать себя в роли наездников. Не меньшее впечатление произвело прохождение исторического маршрута с посещением смотровой площадки и штолен, где до середины прошлого века добывалась слюда.

«В посёлке я уже бывал много раз, но никогда не думал, что здесь так много интересных исторических мест. Я узнал, что в 19 веке здесь добывалось золото, а в 30-е годы прошлого века началась промышленная добыча слюды, позже кварца. В 1899 году на Слюдоруднике побывал сам Дмитрий Иванович Менделеев! Путешествие по штольням надолго запомнится моей семье, особенно сыну Булату. Я уже пообещал ему приехать сюда ещё раз», - делится впечатлениями ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха Данис Тлявсурин.

В финале мероприятия на торжественном построении Сергей Орлов поблагодарил всех за волю к победе и пожелал успехов в дальнейших стартах. Всем членам спортивной команды станции от профсоюзной организации АТЭЦ ППО Энергосистема «Урал» были вручены памятные бейсболки.

«Слёт спортсменов АТЭЦ стал настоящим семейным праздником, проведённым в лучших традициях нашей компании. Хочется пожелать организаторам и в дальнейшем радовать всех подобными событиями», - подводит итог ассистент технического директора АТЭЦ Наталья Ибрагимова.

Сергей Чернов

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