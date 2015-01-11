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Подрядчик затягивает с началом работ по ремонту дороги

Глава округа Евгений Щербаков взял на личный контроль ситуацию по выполнению работ по ремонту дорожного полотна на пр. Ленина.

Две недели назад был подписан контракт с подрядной организацией ООО «ПСК Портал», которая должна была приступить к работе и восстановить дорожное полотно от площади им. Курчатова до пересечения с ул. Мишенкова.

Сумма контракта составляет почти пять миллионов рублей, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Но на данный момент подрядчик к исполнению своих обязательств так и не приступил.

Аукционные процедуры на проведение данного вида работ были проведены 18 августа, – прокомментировал ситуацию начальник МКУ «УКС» Дмитрий Куваев. – По итогам конкурса контракт был заключён с озерской компанией «ПСК Портал», которая до сегодняшнего дня к работе не приступила. 31 августа в адрес директора организации было направлено письмо с жёсткими требованиями приступить к работе, в противном случае компании будут предъявлены штрафные санкции. В понедельник 4 сентября от подрядной организации поступил ответ о том, что ООО «ПСК Портал» приступает к работе с 5 сентября. Окончание работ по контракту запланировано на 20 сентября. Подрядчик заверяет, что работа будет выполнена в срок с надлежащим качеством. Специалисты управления капитального строительства будут осуществлять жёсткий контроль за выполнением подрядчиком своих обязательств.

Нас тревожит тот факт, что подрядчик упустил время и хорошую сухую погоду, – обратил внимание глава округа. – Портал не приступил к работе в срок, а с наступлением осени от сюрпризов погоды мы не застрахованы. ООО «ПСК Портал» в настоящее время подводит нас, ставя под угрозу сроки выполнения работ.

Глава округа отметил, что приветствует развитие в округе частного бизнеса. Евгений Щербаков подчеркнул, что многие контракты по текущему ремонту дорожного полотна картами в этом году были сформированы для субъектов малого и среднего предпринимательства:

Ряд договоров, в частности заключённых с Челябинской фирмой, были выполнены успешно и в сжатые сроки. Сотрудничество с фирмой по ремонту дороги Метлино-Озерск было менее удачным, более четырёх с половиной тысяч квадратных метров дорожного полотна были отремонтированы с нарушением технологии.

Евгений Щербаков дал поручение директору МКУ «УКС» осуществлять жёсткий контроль за исполнением договорных обязательств со стороны ООО «ПСК Портал». В случае нарушения условий договора предъявлять компании штрафные санкции и направить документы в арбитражный суд для последующего включения данной компании в Реестр недобросовестных поставщиков. Глава округа обратил внимание руководителей подразделений и муниципальных предприятий на то, что отношение к выполнению обязательств по договорам и расходованию бюджетных средств должно быть максимально серьёзным.

http://www.ozerskadm.ru

Подрядчик затягивает с началом работ по ремонту дороги

Подрядчик затягивает с началом работ по ремонту дороги

Подрядчик затягивает с началом работ по ремонту дороги

Ключевые теги: ремонт дорог.

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