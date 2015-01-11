Юных озерчан приглашают в отделения волейбола и плавания

Отделение волейбола проводит набор девочек 8-10 лет. Занятия проходят в КСК "Лидер". Расписание занятий: понед, среда, пятн. 15:00 - 16:30. Тренер Макеева А.В. Запись по телефону 89222388142.

Продолжается набор детей от 7 лет и старше в группы оздоровительного плавания к инструктору Базылевой О.В.

Анкету можно заполнить в КСК Лидер, каб.230 с 08:30 до 17:30.