В Озерске грабитель нанес 11 ножевых ранений местной жительнице

В Озерске совершено нападение, отличавшееся особой жестокостью. Как сообщают очевидцы, на жительницу девятиэтажки № 50 по улице Дзержинского при выходе из подъезда напал молодой человек. Пытаясь вырвать из рук жертвы сумку, преступник нанес ей 11 ножевых ранений, после чего скрылся с добычей в неизвестном направлении.

Случайные свидетели нападения вызвали «скорую» и полицию. Женщина была доставлена в реанимационное отделение, по предварительной информации, у нее задета область сердца. Бригада врачей под руководством Дмитрия Маркина провела экстренное оперативное вмешательство, в результате которого пострадавшую удалось спасти, хотя ее состояние на данный момент оценивается как тяжелое.

На месте преступления были начаты оперативно-разыскные мероприятия с привлечением сотрудников кинологической службы. Как сообщил Znak.com уполномоченный по связям с общественностью Озерского УМВД Максим Мясников, подробности происшествия пока не разглашаются.

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