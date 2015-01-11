 Евгений Щербаков: «Развиваем городскую среду, учитывая мнение горожан»

В ходе вчерашней рабочей поездки глава округа Евгений Щербаков проверил, как реализуются социальные проекты на территории муниципальных учреждений, ставших победителями открытого конкурса ФГУП «ПО «Маяк»:

- У нашего муниципалитета есть социальные партнеры – это местное предпринимательское сообщество, группа кампаний ЧТПЗ и ФГУП «ПО «Маяк». Благодаря им мы имеем возможность развивать городскую среду и прежде всего те объекты, на которые обращают внимание властей активные граждане и в которых заинтересована общественность. Нашим основным социальным партнером является градообразующее предприятие, при его поддержке мы при минимальных затратах со своей стороны получаем желаемый результат.

ФГУП «ПО «Маяк» помогает округу уже не первый год и в число победителей конкурса во второй раз включает МУ «ПКиО», что по мнению Евгения Щербакова, способствует возрождению городского парка:

- Много лет эта территория пребывала в запустении. Опираясь на мнение жителей, мы выработали концепцию и несколько последних лет предпринимаем усилия для того, чтобы превратить ее в зону, комфортную для сторонников здорового образа жизни: в прошлом году начали приводить в порядок стадион «Труд» и территорию возле бывшего теннисного корта, где установили тренажеры под открытым небом; подхватили идею с площадкой для занятия молодежным экстримом рядом с веревочной полосой препятствий. Также провели освещение на самой широкой и протяженной аллее – в народе именуемой ветеранской. Именно здесь в рамках социального партнерства 2017 года было решено провести благоустройство.

На данный момент проект находится в стадии реализации, на прошлой неделе подрядчик - РСУ «ФГУП «ПО «Маяк» - восстановил асфальтовое покрытие, теперь здесь могут спокойно прогуливаться мамочки с колясками, перемещаться люди с ограниченными возможностями здоровья, кататься любители велосипедов и роликов, наслаждаться природой другие горожане.

Вместе со своим заместителем Олегом Ланге, директором МУ «ПКиО» Луизой Белой и начальником РСУ «ФГУП «ПО «Маяк» Виталием Сайдуллиным глава округа прошел всю аллею и остался доволен результатом. На месте провалившегося и выщербленного появилось ровное и надежное покрытие: за прошлую неделю подрядчиком было уложено порядка 830 кв. метров дорожного асфальта, и его уже по достоинству оценили посетители городского парка. В ближайшее время с аллеи будет вывезен строительный мусор, затем установлены скамейки и урны, за готовым объектом закреплено название.

Луиза Белая:

- Официального названия у аллеи нет, поэтому мы обратились за помощью к горожанам через СМИ и свой сайт. Все собранные предложения будут изучены и в конце сентября мы примем решение, какое имя дать этому уголку городского парка, учитывая его функциональное назначение.

Сопровождавшим его в поездке журналистам Евгений Щербаков сообщил, что в связи с растущим интересом жителей к городскому парку (в выходные дни его посещает от 600 до 1000 человек), актуальными становятся вопросы с установкой камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности и организацией автопарковки:

- Мы не намерены останавливаться на достигнутом и в следующем году продолжим развивать инфраструктуры городского парка.

Другим объектом, который посетил глава округа с целью проконтролировать ход реализации социальных проектов, стала детская музыкальная школа №1, где в рамках открытого конкурса ФГУП «ПО «Маяк» были заменены оконные блоки в большом концертном зале.

Евгений Щербаков поинтересовался мнением о проведенном ремонте у директора муниципального учреждения дополнительного образования Ларисы Кузнеченковой.

Она ответила:

- Все музыканты, которые приезжают в Озерск с гастролями и выступают на сцене ДМШ №1, отмечают уникальность нашего школьного концертного зала. Но, к сожалению, у него есть большой недостаток – в нем очень холодно. Чтобы решить эту многолетнюю проблему мы приняли участие в открытом конкурсе, объявленном градообразующим предприятием. Работы по проекту велись весь сентябрь, хочется отметить добросовестность и профессиональный подход подрядчика - РСУ «ФГУП «ПО «Маяк». Надеемся, что это только первый шаг по обеспечению нормативной температуры в данном помещении.

Современные окна, установленные в ДМШ №1, Евгений Щербаков назвал неплохим началом на пути преображения ДМШ №1:

- Надеемся, что сотрудничество муниципалитета и ФГУП «ПО «Маяк» будет продолжаться и совместными усилиями мы сможем улучшить внешний вид и материальную базу музыкальной школы.

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Фото Владимира Беляева