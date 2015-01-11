С 21 сентября по 5 октября 2017 года Росстат проведет выборочное наблюдение репродуктивных планов населения

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» на территории всех субъектов Российской Федерации в 2017 году будет проведено Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, охват составит 15 тысяч домашних хозяйств.

Задачей проведения наблюдения является получение статистической информации о состоянии фертильности, распространенности абортов и использовании контрацепции, позволяющей обеспечить возможность оценки существующих программ и разработки новых стратегий в области народонаселения, изучить социально-демографические факторы, влияющие на уровень рождаемости в России.

Обследование будет осуществляться интервьюерами путем обхода, с 21 сентября по 5 октября 2017 года, жилых помещений, попавших в выборку, и внесения ответов жителей в электронные вопросники портативных планшетных компьютеров. Опрашиваться будут женщины в возрасте от 18 до 44 лет и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Обученный интервьюер при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Проверить информацию о нём можно по телефонам в Челябинскстате (351) 265-68-86, 265-37-77.

На территории Челябинской области обследованию подлежат всего 390 домохозяйств, отобранных централизованно по методу случайной выборки. В обследование попали домашние хозяйства, проживающие в городах: Сатка, Бакал, Златоуст, Озерск, Миасс, Троицк, Карталы, Южноуральск, Копейск, Касли, Снежинск, Магнитогорск, Челябинск; в селах: Агаповка, Варна, Кременкуль; в поселках: Увельский, Новотагилка, Мирный (Красноармейский муниципальный район) и в деревне Большаково.

Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации. Результаты наблюдения будут использоваться только в агрегированном виде в целом по Российской Федерации для разработки новых мер поддержки семьи, материнства и детей.

Информация предоставлена Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстатом)

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