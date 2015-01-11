Участники дополнительного периода ГИА напишут экзамены по математике

8 сентября дополнительный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) продолжает экзамен по математике, сообщает министерство образования. В Челябинской области заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали 65 человек. На ОГЭ по математике заявлено 2 тысячи 593 участника. Экзамен по математике – один из обязательных предметов для получения аттестата как для девятиклассников, так и для выпускников 11-х классов. Для проведения ЕГЭ по математике базового уровня в сентябрьские сроки задействовано два пункта проведения экзаменов (ППЭ) в общеобразовательных организациях Челябинского и Магнитогорского городских округов, для проведения ОГЭ по математике задействовано 73 ППЭ в муниципальных образованиях региона. Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ), задействованных для проведения ЕГЭ по математике сентябрьской волны, применяются технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории ППЭ в присутствии участников ЕГЭ и сканирования бланков ответов участников в ППЭ, обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн. «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения в Челябинской области к дополнительной сдаче ЕГЭ в осенние сроки. Телекоммуникационная инфраструктура обеспечивает бесперебойную видеотрансляцию с ППЭ на портал smotriege.ru в режиме реального времени. Задействовано 36 камер в двух ППЭ – Челябинске (26 камер) и Магнитогорске (10 камер). Во время проведения ЕГЭ организованы мобильные бригады технической помощи. Для пользователей портала СмотриЕГЭ работает «горячая линия» поддержки по бесплатному номеру 8-800-100-43-12», – отметил директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/uchastniki-dopolnitelnogo-perioda-gia-napishut-ekzameny-po-matematike-40738