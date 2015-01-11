На Солнце произошла новая мощная вспышка

На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка класса X, ее максимум приходится на 11.00 мск, следует из графика солнечной активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

ФИАН отмечает, что на Земле бушует мощнейшая магнитная буря, которая вызвана ударной волной заряженных частиц от ряда вспышек на Солнце. Она оценивается в четыре единицы по пятибалльной шкале, передает РИА «Новости».

Представитель ФИАН отметил, что сила магнитной бури в десять раз большая, чем предсказывалось. Так, в Канаде, которая находится сейчас на ночной стороне Земли, наблюдают сильные полярные сияния на нехарактерных для них высоких и средних широтах.

«Буря носит планетарный характер», – сказал представитель ФИАН.

Лаборатория отмечает, что вспышки начались 4 сентября: после пяти небольших вспышек класса М мощностью 4–5 баллов 6 сентября была вспышка класса X мощностью 2,2 балла, и в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

По мнению ученых, это итог изменений в солнечной короне за последние три дня. Последствия природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

Напомним, в четверг вечером на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка, мощность которой специалисты оценили как Х1.3 балла. Всего за 7 сентября произошло 11 вспышек класса С и выше.

Перед этим ученые рассказали о мощнейшей за последние 12 лет вспышке на Солнце, а также о последовавшем за ней солнцетрясении.

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