На Южном Урале ожидается перепад температур 28 градусов

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается перепад температур 28 градусов – от минус 4 ночью во вторник до 24 градусов тепла днем в четверг, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В ночь на 12 сентября синоптики прогнозируют температуру от минус 2 до плюс 3 градусов, на почве ожидаются заморозки до минус 4 градусов. Днем в области воздух прогреется до 7-12 градусов. Ожидается сильный ветер: отдельные порывы могут достигать 19 метров в секунду. В Челябинске ночью до минус 1 градуса, днем – 8-10 тепла.

К концу недели на Южный Урал придет бабье лето. Уже в среду в области температура поднимется до плюс 20, в четверг, 14 сентября, воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Челябинске ожидается до 20-22 тепла. В начале недели синоптики прогнозируют непродолжительные дожди в регионе и областном центре. К четвергу осадки прекратятся.

Добавим, что несмотря на крупнейшую за историю наблюдений вспышку на Солнце, геомагнитное поле в регионе остается спокойным.

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