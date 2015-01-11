Что нам нужно для «согреву»?

В связи с наступлением осенне-зимнего периода пожарной охраной Озерска проводится сезонная профилактическая операция «Отопление».

Уважаемые горожане! Следите за состоянием обогревательных приборов и электропроводки. Не перегружайте электросеть. Используйте только сертифицированные приборы. Не оставляйте включенными электрообогреватели, не используйте их для сушки вещей. Не позволяйте детям играть с такими устройствами. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от всего, что может гореть.

Владельцам частных и садовых домов! Перед началом отопительного сезона прочистите и отремонтируйте печи и дымоходы. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию. Перед топкой должен быть металлический (предтопочный) лист. Не оставляйте печи без присмотра или на попечение детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Не перекаливайте печи. Не следует сушить на печи вещи и дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива печи.

Берегите себя и своих близких!

Эмиль Сибагатуллин