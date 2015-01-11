Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида

Стали известны причины самоубийства молодого человека, повесившегося в личном гараже в Озёрске.

Как накануне сообщал Озёрск.ру, вечером 9 сентября в службу спасения позвонил дежурный УВД с просьбой помочь вскрыть гараж в районе городской свалки. При помощи слесарного инструмента спасатели вскрыли двери гаража, где обнаружили труп 35-летнего озерчанина, совершившего суицид через повешение.

О причинах самоубийства широкой общественности поведал сам суицидник. За час до полуночи с 8 на 9 сентября Андрей Конев оставил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» развёрнутое послание. Пытаясь соблюсти рифму и периодически сбиваясь на ненормативную лексику, он поделился с интернет-сообществом своим трагическим открытием. Как выяснилось, ему давно изменяет жена, мать их общего малолетнего сына. К посланию приложены доказательства супружеской измены: фотографии жены фривольного содержания и фрагменты ее взломанной переписки с любовником, содержащие интимные подробности.

В своем прощальном письме Конев просит прощения у многочисленных родственников, однако заявляет, что «сгорел, устал, сломался». Также он предрекает неверной жене «возвращение бумеранга жизни».

Послание озерского самоубийцы появилось на его странице лишь после его смерти (настройки сервиса ВКонтакте позволяют размещать отложенные публикации). Дату смерти Конев объясняет своей «любовью к красивым цифрам». Дело в том, что самоубийство было совершено 09.09, в ночь 35-го дня рождения суицидника.

Озёрск.ру