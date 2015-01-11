Более 113 тысяч южноуральцев получат социальную доплату к пенсиям

В Челябинской области по состоянию на 1 сентября 2017 года получателями федеральной социальной доплаты к пенсиям являются 113 тысяч 169 южноуральцев. На выплату сумм ФСД в сентябре выделено 227,5 млн рублей, сообщает отделение пенсионного фонда России.
Федеральная социальная доплата к пенсиям устанавливается неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе их проживания. В Челябинской области величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год составляет 8 тысяч 523 рубля.
Данная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания.
При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:
пенсии (части пенсии);
срочной пенсионной выплаты;
дополнительного материального (социального) обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Гражданин, являющийся получателем социальной доплаты к пенсии, обязан безотлагательно извещать территориальный орган ПФР о факте трудоустройства и иных обстоятельствах, влияющих на выплату социальной доплаты к пенсии.