В Челябинске объявили конкурс эссе к 100-летию Октябрьской Революции

Школьникам и студентам Челябинска предлагают написать эссе к 100-летию Октября – открытый конкурс носит название «По нитям истории революции: семейные архивы» и пройдет с 11 сентября по 10 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К участию приглашаются школьники и студенты общеобразовательных учреждений Челябинской области в возрасте от 7 до 18 лет.

Организаторы предупреждают: объем работы не должен превышать четырех печатных страниц, при этом все тексты обязательно проверят на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников.

Конкурсную работу и заявку на участие необходимо отправить по электронной почте на e-mail: [email protected], в теме письма указать: «Открытый конкурс эссе "По нитям истории Октябрьской революции: семейные архивы"», либо принести лично по адресу: Челябинск, улица Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности» с 11 сентября по 13 октября 2017 года.

До 20 октября члены жюри определят девять лучших работ (по три работы в каждой возрастной категории: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет). При оценивании будут учитываться следующие критерии: соответствие теме, авторское мнение, логичность изложения, историческая объективность, соблюдение норм и правил русского языка.

Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурса будет сообщено дополнительно. Лучшие работы отметят почетными дипломами и подарками от партнеров проекта.

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