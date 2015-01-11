Оперативная обстановка на 14 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня четверг 14 сентября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 8 град. С

• атмосферное давление _ 742 _ мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 100 %

• ветра _нет _ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП _ без _ пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения

а) Дзержинского 37, Дзержинского 55 п.3, Дзержинского 56 п.6, Дзержинского 58, Луначарского 21 п.3,

Луначарского 25, К.Маркса 4 п.2, Набережная 69 с 9 до окончания

б) Семенова 23 с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения

а) Комсомольский проезд 10, 12, Блюхера 16,20, Строительная 8, Царевского 13,14 с 8.30 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения

а) Дзержинского 37, Дзержинского 55 п.3, Дзержинского 56 п.6, Дзержинского 58, Луначарского 21 п.3,

Луначарского 25, К.Маркса 4 п.2 с 9 до окончания

б) Семенова 23, Калинина 2, Матросова 22, К.Маркса 3 с 9 до 12 часов

в) Набережная 21 п.4 с 9 до 16 часов

г) Строительная 56 с 10 до 13 часов

Вниманию жителей домов по улице Лермонтова 7,9

В связи ремонтными работами на трубопроводе прекращена подача холодного водоснабжения. Для пополнения запаса холодной воды с 6 до 9 часов установлен стендер у дома №9 по улице Лермонтова.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 38 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 75 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 14.09.2017г.

3.1. Опасные явления: 13 сентября в северных районах Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе и на почве до -2º.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

3.4 Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, без осадков, ночью и утром в отдельных районах местами туманы. Ветер юго- западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10º, в низинах до плюс 2º, днем плюс 20-25º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,3) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков и туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _195_ обращений граждан.

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