Руководителей предприятий призывают позаботиться о здоровье работников

Уважаемые руководители!

В преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом в сезоне 2017-2018 годов администрация Озерского городского округа обращает внимание на необходимость профилактики этого инфекционного заболевания среди работников ваших предприятий, организаций, учреждений.

Единственным эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация, которая не только снижает риск заболевания, но предотвращает тяжелые осложнения и смертность от этой инфекции.

Призываем вас позаботиться о здоровье своих подчиненных: выделить финансовые средства на приобретение противогриппозной вакцины и организовать проведение прививок против гриппа работникам в сентябре-октябре 2017 года.

http://www.ozerskadm.ru