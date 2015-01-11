ФК «Гранит» не смог пробиться в финал Кубка области

Для того, чтобы второй год подряд пройти в финал Кубка области "Граниту" нужно было в первую очередь не пропустить на своем поле, а затем попытаться забить хотя бы один мяч в ворота миасского "Торпедо", и тогда за счет забитого на чужом поле мяча "Гранит" проходил бы в финал.

Учитывая то, что в Миассе неплохо сработала схема с тремя центральными защитниками, в домашнем матче тренерский штаб "Гранита" вновь решил применить такую же расстановку игроков, но... равноценной замены опытнейшему Антону Пахомову, получившему травму в первом полуфинальном матче, в этой схеме не нашлось.

"Гранит" (Озерск) - "Торпедо" (Миасс) 1 : 3 (0:3)

Голы забили: 10 мин - Ю.Петухов 0:1; 27 мин - И.Привалихин 0:2; 44 мин - Т.Саджаян 0:3; 55 мин - В.Волгушев 1:3.

"Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); В.Мурунов, К.Мишура, Д.Горбунов (к), В.Пономарев (М.Макуров, 34), Е.Шалдин; Д.Денов (А.Сериков, 71), В.Волгушев, Д.Юдин (А.Кирин, 46), П.Харьков (В.Андреев, 74); А.Захаров.

"Торпедо" (Миасс): И.Гайдамак (вр); А.Анохин, Ю.Петухов, Е.Лопатько, А.Рубанцев (А.Пономарев, 42); И.Привалихин, А.Емельянов, К.Марков (Д.Хитрин, 80), А.Белов (Д.Кочкин, 71) ; Т.Саджаян (В.Кузнецов, 57), С.Чистяков (Д.Медведев, 75).

Наказания: Д.Денов, Е.Шалдин (Гранит) - предупреждения

Судьи: М.Люкшин (Челябинск); В.Сайгафаров, Д.Поляков (оба - Озерск)

13 сентября стадион "Труд" г.Озерск, 150 зрителей. Матч проходил при электрическом освещении.

Игра началась с двух взаимных выпадов: сначала "торпедовцы" прорвались к воротам хозяев и добились права на подачу углового, а через несколько минут Виктор Волгушев с фланга прорвался в штрафную площадь гостей, но его удару не хватило точности.

А еще через четыре минуты игроки Миасса, по большому счету, решили все проблемы, забив мяч в ворота "Гранита". Это случилось после того, как метрах в восьми от штрафной площади наши игроки сфолили, и был назначен штрафной удар. Константин Марков делает ювелирную передачу на линию вратарской площади, которая минует всех наших высокорослых игроков и точнехонько приходится в голову набегающего Юрия Петухова. Шансов спасти команду от гола у нашего голкипера просто не было.

Теперь для попадания в финал "Граниту" нужно было забивать три мяча или хотя бы два для продолжения выяснения отношений в послематчевой пенальти-лотерее. Согласитесь, что в игре со столь опытной и мастеровитой командой такая задача становилась весьма проблематичной. Тем не менее, что радует, игроки "Гранита" не опустили руки, а продолжали играть в свою игру: быстрые прорывы на флангах, удары со средней дистанции, прострелы и навесы в штрафную площадь гостей.

На 21-й минуте случился момент, который, наверное, мог повлиять на ход игры: Павел Харьков убежал от своего опекуна, вошел в штрафную площадь, и игрок "Торпедо" в подкате его сбил (нам показалось, что сначала был удар в ноги, а потом в мяч, арбитры же трактовали этот момент наоборот, но мы без претензий к судейской бригаде). После этого территориальное и игровое преимущество перешло к игрокам "Гранита" - по воротам гостей били Егор Шалдин и Денис Горбунов, но в первом случае мяч пролетел над перекладиной ворот, а во втором надежно сыграл голкипер гостей. Казалось еще чуть-чуть и "Гранит" дожмет "торпедовцев".

Но как оказалось, это был хитрый тактический ход гостей. Отдав территорию, они, тем не менее, очень внимательно следили за перемещениями наших защитников и как только в центре обороны образовалась небольшая щель туда последовал идеальный по точности пас. Игрок "Торпедо" с фланга вошел в штрафную площадь, догонявший его защитник поскользнулся, и мяч из этой схватки вылетел на одиноко стоящего перед воротами Илью Привалихина, удар которого метров с семи-восьми был неотразим.

Стало понятно, что нужно менять игровую схему, и после того, как на 34-й минуте вместо Виталия Пономарева на поле вышел Михаил Макуров, схема 5-4-1 превратилась в 4-4-2. В последние десять минут первого тайма "Гранит" подал три подряд угловых у ворот "Торпедо" и два опасных штрафных удара, после которых можно было дважды реализовать хорошие голевые моменты, но в одном случае мяч после удара головой попал в сетку с наружной стороны, а во втором наш игрок чуть-чуть не дотянулся до мяча прямо против пустого угла ворот.

"Торпедо" терпело и на 44-й минуте нашло еще одну брешь в обороне озерчан: Сергей Чистяков прорвался с фланга в штрафную, нанес сильный удар, который смягчил Риван Усманов, но мяч покатился вдоль ворот, и набежавший Т.Саджаян "с мясом" внес его в ворота "Гранита".

Второй тайм игроки "Гранита" начали так, как будто счет 0:0. "Торпедо" было прижато к своим воротам, и в промежуток с 46 по 66 минуту "Гранит" мог не только сравнять счет, но и выйти вперед, но подвела вечная болезнь нашей команды - низкая реализация голевых моментов (а таковые были и у Денова, и у Кирина, и у Захарова) и великолепная игра на линии ворот голкипера гостей - Ивана Гайдамака.

Тем не менее это давление принесло результат - "Гранит" смог отквитать один мяч. Это случилось после того, как Виктор Волгушев после ряда передач оказался один на линии штрафной площади и нанес точный удар в угол ворот гостей. После этого еще минут 10-15 "Гранит" по инерции нагнетал напряжение у ворот гостей, но после 70-й минуты темп резко упал и гости перевели игру в устраивающее их русло: приглашая "гранитовцев" атаковать, они создали два редута обороны, в которых увязали наши игроки, а каждая потеря мяча превращалась в быструю контратаку, и Риван Усманов еще дважды спасал команду от выходов "один на один".

Финальный свисток Михаила Люкшина зафиксировал победу гостей со счетом 3:1. "Торпедо" (Миасс) вышло в финал, где 30 сентября встретится, скорее всего, с прошлогодним обладателем Кубка области - "Академией футбола" (Челябинск).

Игрокам же "Гранита" выражаем огромную благодарность за сумасшедший настрой на борьбу с одним из лидеров областного футбола, самоотверженность и желание сыграть на грани возможного. Остается пожелать, чтобы такой же настрой остался на два оставшихся матча первенства области с ФК "Первомайский" и ФК "Куса", соответственно, 17 сентября и 1 октября. Выиграем - и "Гранит" победитель первенства. Все в руках (вернее в ногах) игроков "Гранита"!

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru