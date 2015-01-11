Четыре участка недр выставлены на торги

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило аукционы на предоставление права пользования участками недр местного значения, сообщает пресс-служба ведомства. Впервые выставлен участок песчано-гравийной смеси Балластный карьер в Нязепетровском районе. Прогнозные ресурсы на нем оценены в количестве 957 тысяч кубических метров. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 267, 9 тысяч рублей. Еще по трем участкам, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, аукционы в этом году объявлены повторно. «Потенциальные инвесторы, готовые разрабатывать эти месторождения, есть. В прошлый раз аукционы не состоялись в связи с тем, что ряд заявителей не был допущен к участию из-за своих ошибок в оформлении документов», – отметил министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков. Речь идет о Беловском месторождении строительного камня, Карауловском участке доломитов и Южно-Султаевском II участке облицовочного камня. Камень Беловского месторождения пригоден для дорожного и промышленного строительства, его запасы составляют почти 7 миллионов кубических метров. Стартовый размер разового платежа – 3,8 миллионов рублей. Ресурсный потенциал гранитов Южно-Султаевского II участка оценен в количестве 5 миллионов кубических метров. Начальная цена продажи права пользования недрами – 166,7 тысяч рублей. Прогнозные ресурсы доломитов Карауловского участка – 2,3 миллиона кубических метров. Стартовый размер разового платежа – 581,8 тысяч рублей. В основном районы работ экономически освоены и полностью электрифицированы. Участки недр могут быть предоставлены в пользование сроком на 25 лет. Проведение аукционов запланировано на конец ноября 2017 года. Подробнее с порядком и условиями проведения аукционов можно ознакомиться здесь.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chetyre-uchastka-nedr-vystavleny-na-torgi-40811