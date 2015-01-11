Сентябрь — спортивный

Первая неделя сентября для озерских параспортсменов выдалась очень насыщенной.

9 сентября в поселке Аргаяш проходил Чемпионат области по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Команда Озёрска в упорной борьбе завоевала кубок за первое место в общекомандном зачёте, положив в свою копилку 13 медалей: 9 медалей высшей пробы и 4 серебряных медали.

Золотыми призёрами стали: Наталья Алфёрова, Татьяна Вишнякова и Спартак Гайсин; серебряными: Екатерина Трясцова и Юрий Халиков.

10 сентября более 30 спортсменов приняли участие в Чемпионате Озерского городского округа по спортивной игре - дартс.

ПОДА

Женский зачет:

1. Татьяна Филиппова

2. Наталья Алферова

3. Татьяна Вишнякова

Мужской зачет:

1. Сергей Усманов

2. Павел Лежнев

3. Михаил Гузев

Слабовидящие

Мужской зачет:

1. Евгений Растригин

2. Валерий Смирнов

3. Владимир Бороздин

Женский зачет:

1. Ирина Кротова

2. Рима Васина

3. Татьяна Шарабрина

Детский зачет:

1. Максим Ведерников

2. Николай Антропов

3. Никита Кулешов

Антон Шалимов