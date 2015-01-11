Сентябрь — спортивный

Первая неделя сентября для озерских параспортсменов выдалась очень насыщенной.
9 сентября в поселке Аргаяш проходил Чемпионат области по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Команда Озёрска в упорной борьбе завоевала кубок за первое место в общекомандном зачёте, положив в свою копилку 13 медалей: 9 медалей высшей пробы и 4 серебряных медали.
Золотыми призёрами стали: Наталья Алфёрова, Татьяна Вишнякова и Спартак Гайсин; серебряными: Екатерина Трясцова и Юрий Халиков.
10 сентября более 30 спортсменов приняли участие в Чемпионате Озерского городского округа по спортивной игре - дартс.
ПОДА
Женский зачет:
1. Татьяна Филиппова
2. Наталья Алферова
3. Татьяна Вишнякова
Мужской зачет:
1. Сергей Усманов
2. Павел Лежнев
3. Михаил Гузев
Слабовидящие
Мужской зачет:
1. Евгений Растригин
2. Валерий Смирнов
3. Владимир Бороздин
Женский зачет:
1. Ирина Кротова
2. Рима Васина
3. Татьяна Шарабрина
Детский зачет:
1. Максим Ведерников
2. Николай Антропов
3. Никита Кулешов
Антон Шалимов
Ключевые теги: параспорт.
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