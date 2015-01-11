Кузница юных техников, докторов наук и академиков. Первые полвека

В канун нового учебного года, на традиционной педагогической конференции, заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Анатольевич БОБРОВСКИЙ особо подчеркнул роль технического творчества в образовании.

Нашим педагогам дополнительного образования эти слова пришлись по душе и неслучайно: ведь уже 15 сентября Озерская городская Станция юных техников отмечала свой полувековой юбилей.

Свой коллектив поздравил директор Станции Виктор Павлович ПЧЁЛИН, а для гостей, присутствующих на празднике вкратце рассказал историю этого уникального образовательного учреждения.

Заместитель главы Озерского городского округа по социальным вопросам Олег Владимирович ЛАНГЕ также поздравил Станцию юных техников с первым пятидесятилетием.

Со словами поздравления к педагогам и всем гостям обратилась начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Владимировна ГОРБУНОВА.

Поздравили коллег и руководители других учреждений дополнительного образования.

От шефов Станции, ФГУП «ПО «Маяк», к собравшимся обратился ведущий инженер «Маяка» Анатолий Александрович КУЛЕШОВ. К юбилею СЮТ получает в подарок от «Маяка» три новеньких картинга.

В ходе торжественной части вечера педагогов порадовали почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня.

Не забыли поздравить и ветеранов Станции юных техников.

Светлана Геннадьевна ТЯКУШЕВА, мама выпускника авиамодельного объединения 2017 года, рассказала о том, как он прошел путь он начального моделирования до поступления в высшее военное авиационное училище штурманов и от всей души поблагодарила Н.И.Парфёнову, М.А.Думенек и В.Л.Думенека за такую путёвку в жизнь.

От воспитанников Станции выступил выпускник судомодельного кружка 1978 года кандидат математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Михаил Алексеевич ОВЧИННИКОВ.

На юбилейном вечере не обошлось и без сюрпризов. Педагог-ветеран, трудящийся на Станции юных техников со дня ее основания, мастер спорта международного класса по судомоделизму, чемпион Европы, Александр Степанович ЛУГОВОЙ получил звание академика Международной академии дополнительного образования по специальности «Педагогика».

Академик Луговой напомнил собравшимся имена тех, благодаря кому появился в Озерске такой феномен как Станция юных техников.

И всё же… И всё же – в 50 лет всё только начинается…

Подробности – в видеорепортаже

Александр Волынцев

Фото https://sut-ozersk.ru