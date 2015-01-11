Представительница молодежи Южного Урала поборется за звание лучшего студенческого лидера

16 по 24 сентября на базе оздоровительного комплекса «Орбита» в Краснодарском крае проходит XV всероссийский конкурс «Студенческий лидер-2017», сообщает министерство образования. По результатам конкурентной борьбы на региональных и окружных этапах в финал вышли 13 студенческих профсоюзных лидеров из 7 федеральных округов. Челябинскую область в итоговом испытании представляет Марина Мелякина, председатель первичной профсоюзной организации студентов ЧелГУ. Ежегодно конкурс собирает сотни профсоюзных активистов, которые на протяжении нескольких дней посещают круглые столы, лекции и мастер-классы и повышают уровень своих профессиональных компетенций. «Конкурс является эффективным инструментом профессионального развития молодых профсоюзных лидеров, которые вносят неоценимый клад в деятельность студенческих объединений всех без исключения вузов страны. Уверена, насыщенная программа мероприятий будет способствовать генерации новых идей и созданию инновационных проектов, а также обобщению передового опыта первичных профсоюзных организаций в деле защиты прав и интересов студенчества», – отметила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Цель конкурса – выявление и поддержка заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/predstavitelnica-molodezhi-yuzhnogo-urala-poboretsya-za-zvanie-luchshego-studencheskogo