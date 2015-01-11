В Екатеринбурге обсудили актуальные вопросы охраны объектов культурного наследия

Представитель филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области принял участие в совещании межрегиональной рабочей группы по координации работы по пересечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия. Мероприятие проходило 13 и 14 сентября 2017 года в Екатеринбурге. В совещании также приняли участие представители Министерства культуры РФ, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральной округе, управления Генеральной прокуратуры по Уральскому Федеральному округу, органов охраны объектов культурного наследия субъектов Уральского Федерального округа. В повестку совещания были включены вопросы государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и государственной охраной объектов культурного наследия, отдельные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе проблемы сохранения объектов культурного наследия, а также нормативно-правовое регулирование деятельности музеев-заповедников. Начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты по Челябинской области Екатерина Белоскирко выступила перед собравшимися в первый день проведения совещания и сообщила информацию о количестве внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области. Екатерина Витальевна пояснила, что в настоящее время в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ содержатся более 3 000 объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области. Из них более 2 200 объектов культурного наследия являются вновь выявленными, более 780 объектам культурного наследия уже присвоен статус федерального, регионального и местного (муниципального) значения. Также на территории Челябинской области утверждены границы территорий 35 объектов культурного наследия и границы зон охраны 19 объектов культурного наследия. Однако, по состоянию на 1 сентября текущего года, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения всего о 90 объектах недвижимости, отнесенных к объектам культурного наследия, 2 территориях объектов культурного наследия и 5 охранных зонах. Таким образом, отсутствие в реестре недвижимости сведений об объектах культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области, не позволяет обеспечить охрану таких объектов, а также приводит к случаям незаконного вовлечения в гражданский оборот недвижимости и строительства объектов в зонах охраны объектов культурного наследия. В заключение Екатерина Витальевна отметила, что для своевременного внесения в реестр недвижимости сведений об объектах культурного наследия, территорий и зон охраны, организовано взаимодействие с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области. По данной теме проводятся рабочие совещания, в ходе которых разбираются проблемные вопросы и решаются поставленные задачи. Результатом подобных встреч стала договоренность о том, что в самое ближайшее время данные об объектах культурного наследия из Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области начнут поступать в Кадастровую палату и будут вноситься в реестр недвижимости.