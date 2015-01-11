Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья в этом году решили посвятить знаменитому писателю прозаику и общественному деятелю Валентину Распутину. Форум, который проходит уже в 17 раз, впервые вынесли за пределы центральной России и местом прибытия выбрали Иркутскую область - родину Распутина.

11 сентября 2017 года состоялось открытие в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Стоит сказать, что у форума большой вес, в свое время он помог приобрести популярность таким писателям как Денис Гуцко (позже он получил премию «Русский Букер»), Алексей Иванов (удостоившийся премий Мамина-Сибиряка, Бажова, «Ясная Поляна» и «Книга года», 2016»), Роман Сенчин (он может похвастаться премией «Большая книга», «Ясная поляна» и «Литературной газеты», Василий Сигарев (ствший лауреатом многих премий в России и за рубежом) и многие-многие другие.

На нынешний конкурс начинающих литераторов поступили заявки от 381 автора из 81 региона России и 11 зарубежных государств. По его итогам только 113 молодых авторов, включая 18 представителей стран СНГ стали участниками и получили заветное приглашение на форум в Иркутск.

Озёрчанка Алёна Иванова стала одним из лауреатов в номинации «Поэзия». (Прим. ред.)

Среди гостей также заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, писатели Наталья Иванова, Владимир Новиков, Сергей Чупринин, Александр Ливергант, а также главные редакторы журналов «Наш современник» и «Вопросы литературы» Сергей Куняев и Игорь Шайтанов.

Событие крупное, со своими уже сложившимся традициями, но в Иркутске все было по-особенному. Гостей ждала обширная программа: 11 мастер-классов по различным литературным жанрам, круглые столы лекций, вечера в формате «свободный микрофон», встречи с ведущими мастерами слова.

Но это еще не все. Писатели побывали в музее Распутина, на Байкале, а также посмотрели спектакль по его произведению "Последний срок".

Одно из главных состязаний литераторов - посвящение Валентину Григорьевичу. Писателям нужно было составить свое обращение к писателю, на родине которого они находятся. Накануне закрытия форума жюри подвело итоги и назвало победителей. Лучшим признали стихотворение молодого поэта из Иркутска Анатолия Корнеева "Шесть повестей". Кроме этого стихотворения, отмечены произведения и других молодых авторов: Платона Беседина из Севастополя ""Лекарь русской боли", Ольги Харитоновой из Омска "Многословие", Ольги Маркарьян из Санкт-Петербурга "Валентин Распутин и театр: проблемы режисерской интрепретации", Надежды Низовкиной из Бурятии, стихи "Дом, который пошел под снос". Эти произведения можно прочитать на официальном сайте Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, главного организтора форума.

Но главные итоги пвпереди. Жюри назовет лучших авторов, чьи работы попадут в литературные сборники «Новые писатели», тематические сборники и серию книг «Молодая литература».

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