Неочевидные ДТП в сентябре

Уважаемые озерчане!

12.09.2017 года в 12:40 на дворовой территории дома №51 по ул. Дзержинского в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Лада Гранта», после чего скрылся с места происшествия.

В период времени с 09:45 до 09:54 13.09.2017 года, на неохраняемой стоянке, расположенной возле главного входа в магазин «Три богатыря» по ул. Матросова, 34, в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107 синего цвета, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавиа», после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 18:00 до 19:00 13.09.2017 года, при въезде на дворовую территорию дома № 14 по ул. Бажова в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Шевроле Авео», после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД).

Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск