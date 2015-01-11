В Озерске вынесен приговор 18-летнему жителю, обстрелявшему автобусы из хулиганских побуждений

Озерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что бывший воспитанник детского дома 20.04.2017 в дневное время, находясь на балконе квартиры, из многозарядного пневматического газобалонного пистолета калибра 4,5 мм, не относящегося к огнестрельному оружию, беспричинно, из хулиганских побуждений, произвел не менее семи выстрелов в сторону двух автобусов, движущихся вдоль домов № 13 и № 15 по ул. Космонавтов в г.Озерске, чем грубо нарушил общественный порядок, а также спокойствие находившихся на улице граждан.

В результате преступных действий были повреждены стекла автобусов, принадлежащих ФГУП «ПО «Маяк», ущерб составил 67 700 рублей.

Вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.

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