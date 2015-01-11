Разыскиваются уже готовые к труду и обороне!

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Срочно!!! Разыскиваем обладателей знаков отличия ВФСК ГТО, выполнивших все испытания в 1 и 2 кварталах 2017 года и пропустивших церемонию вручения!!!

Просьба получить свои награды и удостоверения!

Ждем Вас по адресу: г.Озерск, ул.Октябрьская, 9, КСК "Лидер", каб.230, "Центр тестирования ГТО", тел. 7-07-14 (с 08:30 до 17:40ч.).

Студенты, не имеющие возможности забрать свои знаки ввиду пребывания по месту учебы в других городах! За вас могут получить знаки ваши родители... с ПАСПОРТОМ!

Абозин Семён Владиславович

Копыл Анна Петровна

Подгорбунских Данил Андреевич

Колянов Сергей Владимирович

Безрукова Наталья Алексеевна

Овчинников Антон Борисович

Шестернев Алексей Иванович

Андреев Дмитрий Евгеньевич

Ветров Евгений Михайлович

Гергенрейдер Диана Сергеевна

Талалайкина Полина Дмитриевна

Вилкова Варвара Александровна

Душевина Елизавета Сергеевна

Жаппаров Данил Денисович

Макушин Дмитрий Андреевич

Мерзляков Максим Александрович

Архипов Дмитрий Васильевич

Сирук Иван Владимирович

Бурлаков Иван Павлович

Власов Евгений Витальевич

Заровнятых Георгий Евгеньевич

Скоропунин Павел Игоревич

Соловов Никита Владиславович

Харламова Влада Германовна

Ершов Никита Андреевич

Лисицын Игорь Вячеславович

Сущинский Всеволод Сергеевич

Алибекова Диана Михайловна

Сафонов Дмитрий Вадимович

Волков Александр Денисович

https://vk.com/arena_ozerck