Как добровольцы ищут пропавших без вести детей

В России ежегодно пропадают 120 тысяч человек, в розыск объявляются около 60 тысяч. 45 тысяч из числа пропавших - дети. Такие данные приводит Ассоциация "Поиск пропавших детей", которая объединяет 60 волонтерских организаций со всей страны. Корреспондент "Российской газеты" записалась в добровольцы, чтобы узнать, как и кто ищет пропавших детей, почему дети ХХI века уходят из дома.

4 сентября в Перми пропал 17-летний Алексей Анциферов. Мама мальчика рассказала местному порталу 59.ru, что у парня сахарный диабет и ему жизненно необходимы регулярные инъекции инсулина. Она переживала, что одноклассник дразнил сына наркоманом из-за этих уколов, и даже хотела пойти в школу, но Алеша отговорил ее. Подруга юноши рассказала, что перед уходом он написал ей сообщение: "Ухожу от всех". Восемь дней школьника искали волонтеры, полиция, друзья. 12 сентября Алешу нашли погибшим.

- Один из наших отрядов как раз занимался поисками, - горько вздыхает Марьяна Шевцова, координатор поисков Ассоциации "Поиск пропавших детей". - Ребята надеялись до последнего.

Марьяна по профессии - моя коллега, корреспондент столичного издания. В поисковом отряде уже 3,5 года. Работая в поиске, она, как и многие добровольцы, убедилась в печальной статистике: теряются 10 процентов детей, 90 - самовольно уходят из дома.

Чтобы стать добровольцем поискового отряда, мне нужно было отправить заявку (или позвонить) и пройти собеседование. Меня ждет испытательный срок в два месяца. Так поисковики пытаются обезопасить себя от случайных и опасных помощников. С этой же целью меня перепроверят в полиции.

- В чате популярного мессенджера, в котором ведется координация поиска, много личной информации о пропавших, а вдруг к нам пришел мошенник или злодей, который следит за поиском? - объясняет строгий подход к отбору Марьяна. - При этом мы всегда рады новичкам.

Работа в офисе найдется для каждого. Если волонтеры не бегают по городу, то собирают информацию в соцсетях, в регионах.

- Самое главное - грамотно распределить время, чтобы хватало и на работу, и на волонтерство, и на себя, - считает Марьяна.

Сегодня я получаю задание от Дарины. Она - волонтер, координатор поиска с миролюбивой профессией кондитера. В отряд пришла, тщательно обдумав свое решение и сразу попала в ночной поиск. Искали 13-летнего Марка. К счастью, нашли быстро. И недалеко от дома.

Сегодня мы ищем 16-летнюю Машу (имя изменено). Неделю назад она самовольно ушла из дома. Не смогла найти общий язык с родителями. Дарина дает мне задание: найти Машу через соцсети и поговорить с друзьями.

Пока "прочесываем" соцсети, Маша сама выходит на связь. Девушка жива, здорова. Домой не собирается, живет у друзей. Говорит, что дома не живет уже месяц. Дарина пытается поговорить с беглянкой, предлагает дружескую помощь, но та отказывается. волонтеры могли бы привлечь психолога, но на это нужно согласие родителей и девочки. Но его пока получить не удается.

Дети уходят в самом ранимом и уязвимом подростковом возрасте. Кто виноват? Родители, которые не могут договориться с повзрослевшим сыном или дочерью?

Смотрим официальную статистику летних каникул. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, в Московской области за прошедшее лето погибли 77 детей, всего с их участием зафиксировано 245 происшествий. Из дома ушли 32 ребенка.

- Почему дети уходят?

- Прежде всего из-за непонимания в семье или школе, - говорит Марьяна. - Бывает, из-за любви. У нас была влюбленная парочка, которая сбегала несколько раз.

- Почему гибнут?

- Дети в Москве, к счастью, погибают редко, - говорит Марьяна. - Но весна и лето считаются опасными периодами. Главная причина - невнимательность родителей. Помните эту жуткую историю в Липецкой области: папа поехал на сенокос, взял двоих детей, старшую дочь оставил присматривать за братом, а малыш ушел и погиб? Родители зачастую поступают безответственно, не задумываясь, что их ребенок может пропасть. У меня знакомая уволила няню за то, что та пришла в магазин и оставила детей у входа. Как-то возле магазина я увидела коляску с грудничком - стояла, караулила, пока мамаша не вышла.

Как проходят поиски? Волонтеры распечатывают и расклеивают ориентировки. Если ребенок ушел самовольно, чтобы не спугнуть его, ориентировки не клеят. Едут на место, где пропал, и расспрашивают прохожих, собачников, обходят кафе, магазины. Намечают маршруты и парами проходят не по одному кругу. Бывали случаи, когда добровольцы ходили кругами и встречали "потеряшку". Как-то весной добровольцы искали девочку, которая самовольно ушла из дома. Информация все время поступала разная, то ее видели на вокзале, то в ТЦ.

- Три дня искали и мы, и полиция, - рассказывает Марьяна. - В итоге Мосгортранс отследил ее по соцкарте.

У меня осталось последнее важное дело на сегодня: просмотреть сводку полиции по пропавшим и позвонить в полицейские участки, информация часто бывает устаревшей. Ребенок бывает найден, но "висит" в поиске.

- Наша (московская) полиция относится к нам очень хорошо, - рассказывает Дарина, пока я набираю номер, - часто сами обращаются за помощью. Но когда начинаешь обзвон по регионам, часто слышишь агрессивное: "Вы кто такие, нам ваша помощь не нужна, сами справимся".

Памятка родителям

Прочти и запомни

1. Будьте ребенку другом - главное правило, которое повторяют поисковики.

2. Запоминайте каждый день, во что ребенок одет.

3. Старайтесь одевать ребенка так, чтобы хоть один элемент гардероба был ярким.

4. Вовремя заряжайте мобильный телефон и пополняйте счет.

5. Сделайте ребенку визитку с телефонами и именами родителей.

6. Начинайте беспокоиться, если ребенка нет через полчаса назначенного времени.

7. Пишите заявление в полицию сразу, а не через трое суток после исчезновения.

https://rg.ru