Хочешь получить квадрокоптер в подарок? Нарисуй сантехника!

«Умный дом Сантехмена» — это всероссийский конкурс детского рисунка. В конкурсе могут принять участие школьники из всех регионов России.

«Челябинвестбанк» помог Сантехмену с покупкой нового дома, поэтому организаторы конкурса предлагают юным россиянам пофантазировать на тему того как может выглядеть умный дом супергероя Сантехмена.

Возьми карандаши, кисточки и краски, чтобы принять участие в конкурсе детского рисунка. Давайте представим, как может выглядеть новый дом Сантехмена.

Из какого материала он построен? Сколько в нём этажей? Или наш герой взял дом в ипотеку? Как ты думаешь, какие современные гаджеты он установил в своем жилище? Все ли он отремонтировал в новом доме своими руками?

Всё это и многое другое можешь изобразить в своём рисунке, фантазируй! Нарисуй, отправь и выиграй призы от Сантехмена.

Участие в конкурсе могут принять дети от 6 до 14 лет.

1. Самый оригинальный рисунок — улётный квадрокоптер с видеокамерой;

2. Лучший рисунок в стиле «комикс» — современный планшет;

3. Лучший рисунок по итогам онлайн-голосования — модный гироскутер.

Голосование пройдет с 16 октября по 13 ноября на сайте bf-mechta.ru. Награждение победителей дипломами и подарками состоится на финале чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» 22 ноября в Челябинске. Генеральный партнёр конкурса – ПАО «Челябинвестбанк».

Участники могут отправить сканированные копии рисунков на электронную почту [email protected] Название файла должно содержать имя и фамилию ребенка, возраст и город. Приём работ осуществляется с 15 августа по 16 октября 2017 года. Вопросы по участию в конкурсе можно задать представителям оргкомитета конкурса, позвонив по телефону 8-800-555-25-88 (звонок по России бесплатный).