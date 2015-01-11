Леонид Одер наградил челябинских студентов за наивысшие спортивные результаты

Студентка второго курса направления «Менеджмент» челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ Алиса Мезенцева получила памятную награду и диплом от министра физической культуры и спорта Челябинской области Леонида Одера, сообщает пресс-служба вуза.

Как уточнили в университете, Алиса Мезенцева была награждена кубком и дипломом за высшие спортивные достижения и личный вклад в развитие физической культуры и спорта в 2016-2017 учебном году.

Встреча студентов очного отделения челябинского филиала финуниверситета с министром физической культуры и спорта Леонидом Одером состоялась в стенах вуза 27 сентября. «Наши ребята узнали от министра о перспективах развития студенческого спорта в Челябинске, о спортивных достижениях челябинских спортсменов, поддержке спорта со стороны государства и области, – отметил директор филиала Анатолий Якушев. – Акцент был сделан на развитие ВФСК «ГТО» и его значении для здоровья нации. В конце встречи наши студенты получили от министра ответы на интересующие их вопросы».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/leonid-oder-nagradil-chelyabinskih-studentov-za-naivysshie-sportivnye-rezultaty-41038