Ребенку из Челябинской области сделали уникальную нейрохирургическую операцию по возвращению слуха

Мальчик из Карабаша стал пятым в России пациентом, которому провели высокотехнологичную нейрохирургическую операцию по восстановлению слуха. Трехлетнему пациенту установили стволомозговой имплантат. Операция прошла в петербургской детской городской больнице им. К.А. Раухфуса при участии специалистов НИИ Уха горла носа и речи Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинксой области.

Обычно для восстановления слуха проводят кохлеарную имплантацию, когда в структуру внутреннего уха (улитку) вставляется электрод и с помощью электрических импульсов стимулирует слуховой нерв, позволяя пациенту слышать. Стволомозговая имплантация – совсем другой уровень оперативного вмешательства. Если кохлеарную имплантацию проводят оториноларингологи, то стволовую – только нейрохирурги высочайшей квалификации. При стволовой имплантации электрод вставляется уже не в ушную улитку, а в ствол головного мозга на дно ромбовидной ямки и электрическая стимуляция направляется в ядро слухового нерва.

Малыш попал к петербургским специалистам по направлению министерства здравоохранения Челябинской области. Впервые мать мальчика обратилась к челябинским врачам, когда ребенку было восемь месяцев. Малыш потерял слух после перенесенного бактериального менингита. Врачи поставили диагноз: тугоухость 4 степени. Порекомендовали провести ребенку кохлеарную имплантацию, однако мать от операции отказалась. Передумала она через год и снова обратилась к челябинским специалистам. Мальчику сделали компьютерную томографию височных костей, но оказалось, что ушная улитка превратилась в единое костное образование и вставлять кохлеарный имплантат попросту некуда. Обычных методов реабилитаци для таких случаев нет. Поэтому челябинские врачи начали рассматривать возможность стволомозговой имплантации. Получив согласие матери, стали готовить документы для направления пациента в Петербург по программе ВМП. Госпитализации пришлось ждать два года. Операция прошла успешно, и малыш уже возвращается домой.

«Подобные операции крайне редки, по нашим данным это всего лишь пятое подобное вмешательство в России, – рассказала главный детский сурдолог минздрава Челябинской области Юлия Кадыкова. – Сложность имплантации в том, что в стволе головного мозга все структуры контактные. Рядом с ядрами слухового нерва могут находиться ядра, например, двигательного центра, вестибулярного аппарата. Поэтому после запуска электрода у пациента могут появиться неслуховые ощущения – головокружение, потливость, сердцебиение. Настройка речевого центра такого имплантата очень сложна и проходит в условиях реанимации. В конце октября наш маленький пациент снова отправится в Петербург, в НИИ Уха горла носа и речи, где нейрохирурги подключат аппарат и начнут его отстраивать».

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