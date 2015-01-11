В Челябинской области педагог-организатор подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога-организатора, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый во Дворце творчества детей и молодежи города Озерска совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет. Следователями СК проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

http://chel.sledcom.ru