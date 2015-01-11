Октябрь. Вступает в силу. Что изменится в нашей жизни

Ростовщикам сбили аппетит

Число микрозаймов, которые клиент может получить в одной микрофинансовой организации (МФО), стало ограниченным. Кроме того, в определенные рамки попало и число продлений договора на микрокредит в течение года.

Такие нормы вступают в силу с 1 октября. Они содержатся в базовом стандарте по защите прав клиентов МФО, утвержденном Банком России 22 июня. Его разработали сами участники рынка.

Чтобы не допустить закредитованности клиента, базовый стандарт ограничивает число микрозаймов, которые он может получить в одной МФО. Планка устанавливается на десяти микрокредитах (на срок до 30 дней) в год. Продлить договор можно будет максимум семь раз.

С 1 января 2019 года эти требования ужесточатся: в одной МФО клиенту невозможно будет получить больше девяти займов в год, а количество продлений договоров уменьшится до пяти. Эти правила не распространятся на POS-микрокредиты, а также на небольшие микрозаймы до трех тысяч рублей с коротким сроком возврата.

Стандарт обязывает микрокредиторов записывать и хранить переговоры с клиентом фактически по всем каналам связи - стационарному и мобильному телефону, а также sms и переписку в Интернете. Такую информацию микрофинансовые организации будут хранить минимум полгода, а бумажную документацию, так или иначе связанную с общением с клиентом, - не менее года. Эта норма будет применяться с 2018 года.

Кроме того, каждая микрофинансовая организация должна будет принимать жалобы и обращения от клиентов. Срок их рассмотрения не сможет превышать 15 рабочих дней. Стандарт также не допускает давления на клиента с целью склонить его к выбору определенной услуги или заключения нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального. Документ также запрещает премировать работников МФО исключительно за выдачу займов без учета их фактического возврата.

"Заметная часть норм базового стандарта направлена на повышение информированности потребителя", - отметил замдиректора саморегулируемой организации МФО "МиР" Андрей Паранич. По его словам, выполнить требования стандарта сможет практически любая микрофинансовая организация.

"Требования стандарта могут уменьшить доходность некоторых компаний, но массового ухода с рынка из-за его действия мы не ожидаем", - говорил Андрей Паранич.

Это уже второе ограничение для МФО в этом году. С января они не вправе начислять проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. А если возникнет просрочка, то микрофинансовая организация может начислять должнику проценты только на непогашенную часть долга. И прекратить это делать, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

Так что с новыми ограничениями, надеются эксперты, меньше будет должников по займам "до зарплаты" как оффлайн, так и онлайн.

Что удивительно. Как уже писала "РГ", больше всего микрозаймов в Интернете берут те, у кого уровень жизни выше среднероссийского. И объем этих кредитов стремительно растет. Эту тенденцию зафиксировали эксперты аналитического центра микрофинансовой компании "Займер". По их подсчетам, лидерами роста чаще всего бывают северяне из промышленно развитых регионов.

Контроль

За границу пустят с долгом до 30 тысяч

С 1 октября вступил в силу закон, увеличивающий в три раза минимальную планку долга, при котором судебный пристав может ограничить выезд за границу.

Теперь долговой порог для неплательщиков составит не 10 тысяч, а 30 тысяч рублей. По мнению президента Союза туристических агентств Сергея Голова, теперь выехать из страны сможет заметно большее число платежеспособных россиян, так как новая сумма долгового порога вполне адекватна.

"Накопить долг в 10 тысяч рублей в нашей стране легко: не погасил несколько штрафов ГИБДД, не заплатил за парковку в центре Москвы, и пожалуйста - никакой Турции", - замечает эксперт.

Однако для некоторых граждан запретительный размер долга останется прежним. Не удастся покинуть страну с долгом на уровне 10 тысяч рублей по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, при взыскании имущественного ущерба и морального вреда вследствие преступления.

Во всех перечисленных случаях пострадавшая сторона обычно крайне нуждается в средствах, и даже небольшие суммы являются существенными.

Алкоголь слили из Сети

С 1 октября в России разрешено блокировать сайты, через которые дистанционно продают алкоголь. Сама продажа спиртного таким способом уже давно запрещена. Но есть те, кто этим пренебрегает.

Механизм блокировки давно отработан. Роспотребнадзор будет обращаться в суд и на основании его решений станет вносить ресурсы, нарушающие закон, в Единый реестр запрещенных сайтов.

Чтобы не было долгих судебных разбирательств, эксперты считают, нужно уточнить ряд понятий. Граница между продажей через Интернет и дистанционной продажей возникает в момент самой купли-продажи товаров. Продажа через Интернет - это когда приехал курьер, привез чайник и покупатель сначала посмотрел товар, а потом заплатил деньги. А когда покупатель заранее заплатил за товар, то это дистанционная продажа.

Сейчас есть ГОСТ торговли по терминам и определениям. И там как раз прописано, что дистанционный способ торговли - это когда сделка совершена до того, как покупатель познакомился с товаром. Получается, если на ресурсе предлагают заплатить через Интернет за спиртное, а потом приехать его забрать, есть риск быть заблокированным. А вот сайты, которые вывешивают анонс продажи алкоголя у себя, не подпадут под блокировку, пояснил "РГ" руководитель кластера e-commerce Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Иван Кургузов. Ведь никто же не оплачивает товар заранее.

При этом большая часть крупных магазинов, которые раньше торговали спиртным дистанционно, уже прекратили доставлять на дом товары с градусом, констатировал он.

Ведь позиция Роспотребнадзора в вопросе торговли спиртным довольно жесткая: все, что продается через Интернет, - дистанционная продажа. Теперь и небольшим ресурсам стоит задуматься над тем, что продавать через Интернет.

Тем более, что с 1 октября Роскомнадзору дано право блокировать сразу и "зеркала" (копии) сайтов с незаконным контентом. То есть продавец не сможет создать копию ресурса и продолжать работать под раскрученной торговой маркой.

Но эти поправки в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесены для того, чтобы свести к минимуму число пиратских ресурсов, торрент-трекеров.

Еще с 1 октября поисковые системы обязаны прекращать выдачу ссылок на "пиратские" ресурсы, а также их "зеркала", заблокированные по решению Мосгорсуда.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Тарас Фомченков

"Мир" пришел в новые магазины

Продавцы обязаны с 1 октября обеспечить покупателям возможность расплатиться картой "Мир", если их оборот за предшествующий год достигал 40 миллионов рублей.

Эта норма введена поправками в закон о защите прав потребителей. Они учитывают массовый выпуск карт "Мир", которыми до середины следующего года должны быть обеспечены все бюджетники страны, а затем и пенсионеры, а также быстрое расширение сети приема карт в магазинах.

До 1 октября обеспечивать прием карт "Мир" должны были продавцы с оборотом свыше 120 миллионов рублей. При этом с 1 июля прием карт "Мир" уже обязателен в том случае, если продавец принимает к оплате карты Visa и MasterCard.

"40 миллионов - это хороший оборот, банки, как правило, охотятся за такими клиентами и наперебой предлагают поставить POS-терминалы", - отмечает президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. "Поскольку договора банковского обслуживания долгосрочные, издержки на перенастройку этих устройств легли на банки, - сказал он "РГ". - Для них, впрочем, это не стало проблемой, поскольку комиссии за транзакции довольно высокие. Определенные расходы пришлось понести лишь тем торговым точкам, которые сами купили терминалы, чтобы сэкономить на банковском обслуживании, но их немного - около 5 процентов".

Количество POS-терминалов, по данным Банка России, уже превысило 1,9 миллиона единиц - оно растет на 200-300 тысяч ежегодно, еще стремительнее увеличивается количество безналичных операций с использованием банковских карт - в 2015 году оно составило 9,5 миллиарда, в следующем - уже превысило 14 миллиардов, а по итогам этого года приблизится к 20 миллиардам. Новые требования несколько ускорят этот процесс.

Закон разрешает продавцам не принимать национальные платежные инструменты, если у торговой точки отсутствуют для этого технические возможности - нет сотовой связи или доступа в Интернет. Контролировать, как соблюдается требование о предоставлении покупателям возможности использовать национальные платежные инструменты, будет Роспотребнадзор в ходе плановых и внеплановых проверок. Именно туда надо обращаться, если у продавца есть терминал для приема карт, но он не обслуживает карты "Мир".

Кстати, с середины сентября в метро Санкт-Петербурга начали использовать бесконтактные карты "Мир". Стоимость проезда, сообщает портал банки.ру, не отличается от обычной цены, а использовать как проездной можно карту "Мир" любого банка-эмитента. Главное, чтобы она имела функцию бесконтактной оплаты - как у простой карты "Мир", так и кобейджинговой, например, "Мир-Maestro".

Дельфинов и томографы освободили от налога

В цену входных билетов и абонементов на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий и аттракционов в океанариумах больше не будет входить налог на добавленную стоимость (НДС).

Передача медицинских изделий, имеющих регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа также будет освобождена от этого налога. Так как, по сути, передача медизделий в лизинг равнозначна их реализации, которая давно освобождена от налогообложения НДС. Изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 октября.

Новым федеральным законом океанариумы добавлены в уже имеющийся список организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства. В нем, напомним, присутствуют театры и кинотеатры, концертные организации и коллективы, а также театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи и выставки.

Кроме этого к организациям в сфере культуры и искусства относятся дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключением туристических экскурсионных бюро). И также заповедники, ботанические сады и зоопарки, национальные парки. А еще природные парки и ландшафтные парки.

Что же касается освобождения от НДС процесса передачи медицинских изделий в лизинг, то эта поправка была инициирована правительством, чтобы облегчить доступ негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере.

С 1 января 2017 года с российского рынка исчез ряд импортных медицинских изделий, которым не успели заменить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре. По состоянию на конец июня 2017 года на рассмотрении ведомства до сих пор находятся еще несколько тысяч заявок на регистрацию изделий, которым сейчас запрещен оборот на российском рынке.

То, что билеты в океанариумы освобождены от НДС, вовсе не означает, что цены на них понизятся, считает Давид Капианидзе, руководитель налоговой практики BMS Law Firm.

"Сэкономленные таким образом средства вполне могут пойти на другие расходы учреждений, - считает эксперт. - Что касается медицинских изделий, то это благоприятно для сферы здравоохранения в целом, так как облегчит доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере".

Кадры

Главврачей отправят на пенсию

Главврачи и их заместители больше не смогут возглавлять медучреждения до глубокой старости. Им придется оставлять руководящую работу после 65 лет.

Об этом говорится в законе, который вступил в силу с 1 октября. Впрочем, могут быть и исключительные случаи. Общее собрание или конференция работников медорганизации могут походатайствовать, чтобы начальнику продлили срок руководящей работы до момента, как ему исполнится 70 лет. А тот, в свою очередь, может продлить трудовую жизнь своему заму - тоже до его 70-летия.

"Это позволит увеличить обновляемость кадров, - считает президент Лиги пациентов Александр Саверский, - главным образом, на федеральном уровне. В регионах сменяемость в медицине и так высокая".

На Байкале запретили ловить рыбу

На Байкале ввели запрет на вылов омуля. Исключение не сделали даже для рыбаков-любителей.

Правда, вовсе без деликатесной рыбы россияне не останутся - в холодное время года оставлена возможность для рыбалки со льда Байкала удочкой.

Ограничения необходимы, чтобы предотвратить исчезновение популяции омуля, пояснили в Росрыболовстве. В запретную зону попадают реки, впадающие в Байкал, территории на расстоянии менее полкилометра вправо, влево и вглубь от устьев этих рек с 15 августа по 31 октября. В другое время при добыче омуля коренные народы могут использовать сети, но определенного размера.

Вылов омуля запрещают в нашей стране не впервые. Такие же меры для сохранения и восстановления запасов омуля вводились в 70-е годы прошлого века. Это сработало. После паузы, которая растянулась на шесть лет, промысловые уловы доходили до 2,2 тысячи тонн в год. Однако начиная с 2004 года количество омуля в Байкале снова пошло вниз. В 2015 году официальный вылов стал менее тысячи тонн.

Среди возможных причин сокращения популяции байкальского эндемика эксперты называют изменение путей миграции омуля, а также браконьеров. Не менее сложная ситуация сложилась и с искусственным воспроизводством омуля. И поэтому на этот раз установлены четкие временные рамки, когда будет действовать запрет. В Северо-Байкальском рыбопромысловом районе ограничения вводятся с 20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя Ангара - с 10 сентября по 15 ноября, в реке Кичера - с 20 сентября по 15 ноября, включая их притоки и протоки. Запретные сроки также установлены на закрепленных рыбоводных участках и предоставленных для промышленного рыболовства.

Ранее было объявлено, что запрет будет действовать на протяжении трех лет. В этот период будет проводиться мониторинг ситуации с популяцией омуля. Президент РФ Владимир Путин уже заявил о необходимости трудоустройства населения прибайкальских поселков в связи с введением запрета.

"То, что биомасса омуля в Байкале достигла критической отметки, - это факт. Мы не говорим, что омуля нет совсем, но если не принять меры, ситуация будет с каждым годом ухудшаться", - говорит председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев. По его мнению, проблема возникла не только из-за снижения эффективности работы байкальских рыбоводных заводов, но и из-за недостаточных мер по охране рыбных ресурсов Байкала. "Нужно, чтобы не получилось, что законопослушные предприниматели и граждане лов прекратят, а браконьеры как ловили, так и будут ловить", - подчеркнул Николаев, добавив, что он уже неоднократно предлагал одновременно запретить продажу омуля и его икры. В этом случае контролировать будет значительно легче.

"Дальневосточные гектары" не помешают охоте

Расширен перечень оснований для отказа в предоставлении бесплатного "дальневосточного гектара".

Теперь отказать заявителю смогут, если испрашиваемый земельный участок расположен в границах охотничьих угодий, которые используются организациями или индивидуальными предпринимателями.

С 1 октября эти поправки в закон о "дальневосточном гектаре" вступили в силу. Власти регионов теперь вправе отказать в предоставлении земли в пределах охотугодий, которые используются бизнесом, если предприниматели против, а также устанавливать максимальный размер площади таких территорий.

На середину сентября подали заявки свыше 101 тысячи граждан, а более 29 тысяч получили землю в пользование. "Мы видим большой интерес россиян к этому проекту. Понятно, что этот интерес будет конвертироваться в непосредственное получение "дальневосточного гектара" постепенно. Все-таки получение земли - ответственный шаг. Нужно понимать цели и задачи - для чего берется участок, проанализировать затраты, посмотреть, какими мерами поддержки можно воспользоваться при освоении своего "дальневосточного гектара", - говорит министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Всего по программе сегодня доступны более 170 миллионов гектаров земли - практически треть всего Дальневосточного федерального округа. Это стало возможно благодаря снятию ряда ограничений по предоставлению территорий. Так, после принятия поправок появилась возможность взять участки в лесах и в охотугодьях. Стали доступны 17 процентов закрытых ранее Роснедрами территорий. В целом площадь новых "разрешенных" земель составила более 12,6 миллиона гектаров защитных лесов, а также около 57 миллионов гектаров охотугодий. Так, только свыше семи миллионов гектаров включены в программу в Хабаровском крае.

На землях, где ведется охота, гектары будут выделять лишь с согласия бизнеса, который их использует

"Мы провели серьезную работу по сокращению зон "нельзя". Например, площадь защитных лесов, закрытая для предоставления "дальневосточного гектара", сократилась более чем на 465 тысяч гектаров. Площадь охотугодий, на которых нельзя выделять землю, по предложениям охотпользователей мы сократили на 6,8 миллиона гектаров", - рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По разным оценкам, на Дальнем Востоке могут быть открыты более 120 миллионов гектаров.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Тарас Фомченков

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