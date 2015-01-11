Лицензия на медицинскую деятельность станет электронной

С 2018 года лицензию на осуществление медицинской деятельности можно будет оформить и получить в электронном виде через портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба минздрава.

Ежегодно министерство здравоохранения Челябинской области обрабатывает порядка 700 заявлений на лицензирование медицинской деятельности. Для получения лицензии необходимо подать заявление в региональном минздраве или в электронном варианте на портале «Госуслуги», где оформление станет более доступным. Также появится возможность оформления заявления в многофункциональном центре.

«В рамках дорожной карты «Улучшения показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата региона», утвержденной Губернатором Челябинской области, проходит последний этап согласования технического задания по разработке модуля предоставления услуги на интернет-портале. А также проходит согласование административного регламента по услуге «Лицензирование медицинской деятельности», – отметила начальник управления лицензирования минздрава Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/licenziya-na-medicinskuyu-deyatelnost-stanet-elektronnoy-41083